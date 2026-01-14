El Alto Aragón quiere diversificar sus exportaciones

La provincia de Huesca volvió a exhibir en 2025 su potente músculo exportador con 1.917,8 millones de euros en ventas al exterior en los nueve primeros meses (+2,86 %), con un superávit comercial de 1.141,8 millones y una tasa de cobertura del 247 %. Sin embargo, la provincia busca la manera de diversificar su perfil, acusadamente dependiente del sector porcino (fresco y congelado), el gran pilar (34,9 %) que con el bovino constituye un bloque cárnico que ronda el 42,3 % de la tarta; también concentrado en un centenar de empresas que acaparan el 93,8 % del valor exportado; y muy enfocado en Europa (Francia, Italia y Alemania), con el 77,1% de las ventas, seguido a mucha distancia por Asia (17,4 %).

La Cámara de Huesca sostiene que tener empresas líderes y fuertes es positivo, si bien el riesgo aparece cuando llega un sobresalto —sanitario como el de la peste porcina, logístico, político o regulatorio— y afecta justo donde hay más dependencia. Por ello, el Plan Cameral de Internacionalización 2025–2028 da continuidad y refuerza la colaboración entre el Gobierno de Aragón y las Cámaras, y se coordina con organismos como Aragón Exterior, Cámara de España e ICEX para acompañar a las empresas en mercados cada vez más complejos con análisis, asesoramiento y apoyo.