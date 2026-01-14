Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Alto Aragón quiere diversificar sus exportaciones

Cuadro sobre el perfil exportador de la provincia de Huesca.

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

La provincia de Huesca volvió a exhibir en 2025 su potente músculo exportador con 1.917,8 millones de euros en ventas al exterior en los nueve primeros meses (+2,86 %), con un superávit comercial de 1.141,8 millones y una tasa de cobertura del 247 %. Sin embargo, la provincia busca la manera de diversificar su perfil, acusadamente dependiente del sector porcino (fresco y congelado), el gran pilar (34,9 %) que con el bovino constituye un bloque cárnico que ronda el 42,3 % de la tarta; también concentrado en un centenar de empresas que acaparan el 93,8 % del valor exportado; y muy enfocado en Europa (Francia, Italia y Alemania), con el 77,1% de las ventas, seguido a mucha distancia por Asia (17,4 %).

La Cámara de Huesca sostiene que tener empresas líderes y fuertes es positivo, si bien el riesgo aparece cuando llega un sobresalto —sanitario como el de la peste porcina, logístico, político o regulatorio— y afecta justo donde hay más dependencia. Por ello, el Plan Cameral de Internacionalización 2025–2028 da continuidad y refuerza la colaboración entre el Gobierno de Aragón y las Cámaras, y se coordina con organismos como Aragón Exterior, Cámara de España e ICEX para acompañar a las empresas en mercados cada vez más complejos con análisis, asesoramiento y apoyo.

