Ayerbe reclama a Educación acoger estudios de FP

El Ayuntamiento de Ayerbe ha solicitado al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón retomar las conversaciones que ya se tuvieron el anterior mandato para la implantación de estudios de Formación Profesional en el Centro Integrado de Educación Ramón y Cajal.

Se trata de una iniciativa aprobada por unanimidad por el pleno del consistorio y que en las últimas semanas ha recabado numerosos apoyos.

«Tenemos que recordar que a finales del año 2022 y con el objetivo de seguir avanzando en la oferta educativa de la zona, se comenzó a trabajar con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y con los actores implicados del territorio y comunidad educativa, la implantación de alguna formación profesional y ha sido ahora cuando se ha completado esa solicitud, a través de un informe técnico y con el amplio apoyo recabado de numerosas empresas de la zona, relacionadas con el sector del turismo deportivo y tiempo libre, asociaciones y clubes deportivos y muchos de los ayuntamientos del territorio», comenta el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas.

Su equipo de gobierno sostiene que la educación pública es la base de la sociedad y en el mundo rural además, es una de las claves más importantes para combatir la despoblación y hacer frente al reto demográfico que afrontan las zonas rurales de la comunidad. Para ello, reivindica que uno de los pilares fundamentales es la creación de empleo, digno y vinculado al territorio, donde los jóvenes puedan tener oportunidades de empleabilidad y apostar por vivir en los pueblos.