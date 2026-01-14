Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La capital oscense culmina una red de seis vías ciclables mejoradas

Orduna en el momento de la recepción de la obra. / AYUNTAMIENTO DE HUESCA

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

Huesca ha recepcionado las obras de ampliación de la red de vías ciclables, un proyecto que ha supuesto una inversión de 1.470.000 euros más IVA y que ha permitido desarrollar seis vías ciclables que estructuran una malla continua y funcional para conectar el núcleo urbano de Huesca con sus barrios rurales.

En total, se han acondicionado más de 33 kilómetros de caminos rurales, avanzando de manera decidida hacia un modelo de movilidad más sostenible, segura y accesible.

Las nuevas rutas facilitan los desplazamientos diarios por motivos laborales pero también promueven los vinculados al ocio y al disfrute del entorno natural.

Seis rutas para mejorar la movilidad

Las seis vías ciclables que conforman esta red conectan Huesca con Fornillos y Apiés; Bellestar; Tabernas y Buñales; Cuarte; Banariés; y Huerrios. Se ha mejorado el firme y asfaltado tramos estratégicos y se ha instalado una variada señalética.

