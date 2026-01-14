La capital oscense culmina una red de seis vías ciclables mejoradas

Huesca ha recepcionado las obras de ampliación de la red de vías ciclables, un proyecto que ha supuesto una inversión de 1.470.000 euros más IVA y que ha permitido desarrollar seis vías ciclables que estructuran una malla continua y funcional para conectar el núcleo urbano de Huesca con sus barrios rurales.

En total, se han acondicionado más de 33 kilómetros de caminos rurales, avanzando de manera decidida hacia un modelo de movilidad más sostenible, segura y accesible.

Las nuevas rutas facilitan los desplazamientos diarios por motivos laborales pero también promueven los vinculados al ocio y al disfrute del entorno natural.