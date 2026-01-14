Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EUCARISTÍA

Cierre del Año Jubilar en la catedral

El padre Pedro Aguado Cuesta ofició la eucaristía.

El padre Pedro Aguado Cuesta ofició la eucaristía. / DIÓCESIS DE HUESCA

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

Cientos de fieles se reunieron en la Catedral de Huesca para celebrar unidos la clausura diocesana del Año Jubilar de la Esperanza con una eucaristía que estuvo presidida por el obispo de la diócesis de Huesca y Jaca, el padre Pedro Aguado Cuesta.

El padre Pedro hizo memoria agradecida del intenso proceso jubilar vivido en la Diócesis de Huesca, marcado por numerosos encuentros y celebraciones: los jubileos dedicados a los enfermos, los ancianos, los catequistas, los niños y los jóvenes; las peregrinaciones parroquiales y arciprestales; las experiencias vividas en Roma por jóvenes y familias; y tantos signos sencillos que han sido fuente de alegría y renovación espiritual.

«Es bueno recordarlos, agradecerlos y dar gracias a Dios por los dones recibidos», subrayó.

Solo un 13% de los compradores de vivienda en España son extranjeros: su interés se centra sobre todo en las islas y en el Levante peninsular

Clara Alvarado se queda atrapada en el Teatro de las Esquinas: "Todos estamos solos en el mundo, pero ¿cómo estás en él?"

¿Qué ha sido de Worldcoin, la criptomoneda que te pagaba por escanear tu iris en Zaragoza?

El aviso de la DGT sobre la nueva señal horizontal 'dientes de dragón': este es su verdadero significado

2025 ha sido el cuarto año más cálido de la historia en Aragón

Los poetas José Gabarre o Rosa Martínez recitarán sus versos en el ciclo 'Mamá no quería que yo fuera poeta'

La primera ministra de Japón disolverá el Parlamento el 23 de enero y convocará elecciones

