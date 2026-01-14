Cierre del Año Jubilar en la catedral

Cientos de fieles se reunieron en la Catedral de Huesca para celebrar unidos la clausura diocesana del Año Jubilar de la Esperanza con una eucaristía que estuvo presidida por el obispo de la diócesis de Huesca y Jaca, el padre Pedro Aguado Cuesta.

El padre Pedro hizo memoria agradecida del intenso proceso jubilar vivido en la Diócesis de Huesca, marcado por numerosos encuentros y celebraciones: los jubileos dedicados a los enfermos, los ancianos, los catequistas, los niños y los jóvenes; las peregrinaciones parroquiales y arciprestales; las experiencias vividas en Roma por jóvenes y familias; y tantos signos sencillos que han sido fuente de alegría y renovación espiritual.

«Es bueno recordarlos, agradecerlos y dar gracias a Dios por los dones recibidos», subrayó.