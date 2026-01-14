Las cuentas de Huesca se elevan a los 65,6 millones

El Ayuntamiento de Huesca ha aprobado inicialmente el presupuesto de la ciudad para 2026, que asciende a 65,6 millones de euros, con el voto favorable del PP y del exconcejal de Vox Antonio Laborda, ahora no adscrito.

El presupuesto aprobado, calificado por el propio concejal de Hacienda, Ricardo Oliván, como «sensato», se articula en torno a cinco grandes objetivos, que son la mejora de las condiciones urbanísticas y de movilidad de la ciudad, el refuerzo de los servicios públicos municipales, el fomento de la promoción turística, el impulso de la actividad económica y el asentamiento de las bases para la ejecución de proyectos estratégicos a lo largo de 2026 y 2027.

Las cuentas experimentan un descenso de un 3,9 % respecto al año anterior debido a la eliminación del presupuesto del proyecto del Centro de Emergencias, que va a ser acometido por el Gobierno de Aragón, y, por otra parte, por la sucesiva liquidación de diferentes Fondos Europeos.

El capítulo de ingresos de las cuentas municipales prevé cerca de 60 millones de euros de ingresos corrientes, procedentes principalmente de impuestos directos y transferencias corrientes, además de ingresos de capital. Tiene un incremento en los impuestos indirectos de un 33,9% como consecuencia de la previsión de la recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), «que indica que la actividad económica en la ciudad en lo que respecta a la construcción empieza a notarse», según el responsable de Hacienda, con un incremento de casi un millón de euros.

En cuanto a los gastos, el presupuesto destina 56,9 millones de euros a gastos corrientes, garantizando el funcionamiento ordinario del ayuntamiento y la prestación de los servicios municipales, con especial peso de los gastos de personal y de los gastos en bienes y servicios. Destaca el incremento importante en transferencias de capital, que aumenta en un 95% --de 320.000 euros a 565.000 euros--.

Oliván destacó que entre el capítulo de personal y el de gasto corriente se alcanza el 81% del total del presupuesto municipal de 2026.