Destino Musical del Año con acento oscense

El Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur, impulsado por la Diputación Provincial de Huesca, ha sido reconocido en la presente edición de los premios TIIM, que distinguen las mejores iniciativas que unen música y turismo.

Ha sido merecedor del galardón en la categoría de Destino Musical del Año. El festival ha quedado finalista además en las categorías de Evento Musical del Año e Iniciativa Turística Musical del Año, consolidando a Sallent de Gállego, al Valle de Tena y a toda su comarca como un referente internacional de turismo cultural y de experiencias en torno a la música.

A la gala de entrega, celebrada en el Roig Arena de Valencia, acudió el diputado provincial de Cultura, Carlos Sampériz, en representación de la Diputación Provincial de Huesca, junto a la directora del festival, Amalia Ortiz. Sampériz subrayó que este premio «reconoce el trabajo de muchos años, la colaboración con el territorio y la capacidad de Pirineos Sur para proyectar la provincia de Huesca como un destino musical único, donde paisaje, cultura y turismo caminan de la mano».

Este mismo año, el festival ha sido distinguido con la Medalla al Mérito Turístico de Aragón 2025, un reconocimiento que se suma al premio TIIM y que refuerza su trayectoria como icono cultural. Celebrado en el entorno incomparable del embalse de Lanuza, con su escenario flotante y su auditorio natural, Pirineos Sur reunió en su edición de 2025 a más de 47.000 asistentes y registró cinco conciertos con todas las entradas agotadas.