Días de ilusión en la comarca

La Navidad llenó de emoción y tradiciones los pueblos de la Hoya de Huesca, en los que vecinos y familiares vivieron de reuniones sociales y actividades para todas las edades, pero especialmente para los más jóvenes de cada casa, con esa ilusión por los adornos y las luces, y esos nervios en Nochebuena y víspera de Reyes por los ansiados regalos.

Papá Noel hizo una visita a los mayores de la residencia. / AYUNTAMIENTO DE AYERBE

La visita de los Bomberos de la DPH al Hospital San Jorge de Huesca y la de Papá Noel a los usuarios de la residencia de Ayerbe, las animadas carreras, más competitiva como la de Alerre y no menos lúdica como la Salsilvestre Canicabra de Ayerbe, la gran cabalgata de Huesca con cerca de 500 participantes, pero también las más recogidas de Biscarrués o Almudévar. Alegría para todos.