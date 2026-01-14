PRESENTACIÓN DE LA ‘CONVENTION BUREAU’
La DPH potencia el turismo de congresos en el medio rural
La Crónica de la Hoya de Huesca
Tu Provincia Huesca la Magia impulsa un nuevo modelo de actividad para atraer eventos, congresos e incentivos al territorio potenciando el turismo destinado a empresas. Una iniciativa que se enmarca dentro de la estrategia de la marca turística de la DPH para diversificar la oferta y consolidar nuevos segmentos que generen actividad económica durante todo el año.
Uno de esos focos estratégicos es el turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events), adaptado a la realidad territorial del Alto Aragón bajo el concepto de MICE Rural. En ese sentido, la potencia gastronómica de la provincia y la fuerza del sector del turismo de aventura, recientemente reconocido como mejor destino mundial en este campo, resultan claves. Así, Huesca no busca competir con los grandes centros urbanos que concentran infraestructuras masivas para congresos, sino posicionarse como un destino innovador, experiencial y diferencial, capaz de acoger eventos profesionales apoyándose en su carácter rural, su patrimonio, su gastronomía, sus actividades de aventura, su oferta cultural y sus cinco palacios de congresos.
El diputado delegado de Turismo y Proyección Exterior de la DPH, Sergio Serra, presentó la creación del Convention Bureau de la provincia, que va a trabajar de forma exclusiva en atraer y facilitar la llegada de eventos, congresos o reuniones de empresas. Serra considera que la provincia está llamada a ser un referente del turismo de reuniones en el ámbito rural integrando innovación y naturaleza con un modelo sostenible, sólido y coherente con las nueva demandas del mercado MICE.
