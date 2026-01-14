Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avión ZaragozaAdrián Real ZaragozaGrupos aragoneses Spotify100 MontaditosPilar Alegría vs AbascalPicoca Zaragoza
instagramlinkedin

ESCUELA DE BISCARRUÉS

Emoción mirando al ayer

Las imagenes recuerdan los comienzos del centro en el año de su centenario.

Las imagenes recuerdan los comienzos del centro en el año de su centenario. / AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS

La Crónica de la Hoya de Huesca

BISCARRUÉS

´Remeranzas de la escuela en Biscarrués (1925–2025) es un ejercicio de memoria colectiva de un mundo que ha quedado encapsulado en los recuerdos de quienes guardan como tesoros fotos de color sepia y tonos grises.

Emoción mirando al ayer

Piedramorrera. / AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS

Una mirada nostálgica y cariñosa a los cien años que contemplan a la escuela de Biscarrués y, sobre todo, a las vidas de aquellos niños y niñas del propio Biscarrués, de Erés y de Piedramorrera, a su candor, sus ilusiones y también sus trastadas y severos castigos en una época dura vista ahora con las gafas del presente.

Emoción mirando al ayer

Imagen de archivo de la escuela de Biscarrués. / AYUNTMIENTO DE BISCARRUÉS

El trabajo de A. Rivas -Cooperativa Atelier de ideas-, Alejandro Alagón, Lola Giménez, Sandra Araguás y Rosa Sánchez ‘Mai’ es un retrato de la vida rural y de aquel modelo educativo, sus recursos y maestros, de los juegos y demás entretenimientos, como el ‘pase misí, pase misá’, los pupitres de madera, los tinteros, las cartillas de lectura y escritura de Manuel Palau. Artículos que originan chispazos en la memoria de quienes vivieron aquello.

Emoción mirando al ayer

Se recogen fotografías que recuerdan al centro y a quienes formaban parte de él. / AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS

También es una guía a partir de la cual adentrarse en los acontecimientos de la historia, tal y como reflexionó el historiador y etnógrafo Félix A. Rivas, coautor del libro, en el acto de presentación dirigido por la concejal de Cultura del consistorio biscarruesano ante los oídos bien abiertos de una audiencia veterana y emocionada formada por los protagonistas de aquellos días. Sin sus testimonios y generosas aportaciones documentales el libro carecería del calado y autenticidad del que hace gala. Su estructura se articula en cuatro miradas complementarias. Una, la de carácter histórico, fruto del exhaustivo buceo de Rivas en los archivos y fondos documentales. Otra, el maná de la memoria de quienes lo vivieron y lo han contado. Una tercera, a través de los cuentos de Araguás y las ilustraciones de Mai sobre el edificio como narrador, y una cuarta específica sobre la escuela de Piedramorrera.

Emoción mirando al ayer

Presentación del libro. / AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS

El libro está disponible en la librería Anónima de Huesca, el Ayuntamiento de Biscarrués y el casino de la localidad oscense.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mercadona cerrará este mes una de sus tiendas con más clientela de Aragón para reformarla
  2. Antonia (23 años) vive su segunda vida tras el secuestro de Garrapinillos: 'Mi madre se está dejando el alma
  3. Cuándo sabrán los aragoneses si tienen que estar en una mesa electoral en las próximas elecciones
  4. La oferta millonaria que prepara el Genoa por Kervin Arriaga, al que el Real Zaragoza renunció por 400.000 euros
  5. Leticia Sabater se apunta al tardeo en Zaragoza: esta es la discoteca donde actuará este fin de semana
  6. Así era y así será la avenida Valencia de Zaragoza
  7. Un restaurante de Zaragoza ofrece 900 euros por un trabajo a media jornada y le llueven las críticas: 'No sé cuánto debería pagarse
  8. La nieve no caía con tanta fuerza en Aragón desde Filomena: “Hacía años que no se veía tanta”

Una nueva herramienta podría ayudar a resolver el rompecabezas de la consciencia

Una nueva herramienta podría ayudar a resolver el rompecabezas de la consciencia

Sorteo de la Copa de la Reina

Así quedará el Pabellón de Aragón si acaba siendo la sede de la Agencia Estatal de Salud

Así quedará el Pabellón de Aragón si acaba siendo la sede de la Agencia Estatal de Salud

Teruel se convierte en un aula de astronomía para estudiantes de la Universidad de Hong Kong

Teruel se convierte en un aula de astronomía para estudiantes de la Universidad de Hong Kong

Aragón lanza un segundo llamamiento para cubrir 139 plazas vacantes de médicos especialistas: estos son los nueve hospitales donde se encuentran

Aragón lanza un segundo llamamiento para cubrir 139 plazas vacantes de médicos especialistas: estos son los nueve hospitales donde se encuentran

Nuevas ayudas a la rehabilitación en Zaragoza: el ayuntamiento financiará en parte el repintado de fachadas

Nuevas ayudas a la rehabilitación en Zaragoza: el ayuntamiento financiará en parte el repintado de fachadas

El Ayuntamiento de Zaragoza lanza una nueva línea de ayudas a la rehabilitación

La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar "al 95%" el coste de energía de los centros de datos

La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar "al 95%" el coste de energía de los centros de datos
Tracking Pixel Contents