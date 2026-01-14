Emoción mirando al ayer

´Remeranzas de la escuela en Biscarrués (1925–2025) es un ejercicio de memoria colectiva de un mundo que ha quedado encapsulado en los recuerdos de quienes guardan como tesoros fotos de color sepia y tonos grises.

Piedramorrera. / AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS

Una mirada nostálgica y cariñosa a los cien años que contemplan a la escuela de Biscarrués y, sobre todo, a las vidas de aquellos niños y niñas del propio Biscarrués, de Erés y de Piedramorrera, a su candor, sus ilusiones y también sus trastadas y severos castigos en una época dura vista ahora con las gafas del presente.

Imagen de archivo de la escuela de Biscarrués. / AYUNTMIENTO DE BISCARRUÉS

El trabajo de A. Rivas -Cooperativa Atelier de ideas-, Alejandro Alagón, Lola Giménez, Sandra Araguás y Rosa Sánchez ‘Mai’ es un retrato de la vida rural y de aquel modelo educativo, sus recursos y maestros, de los juegos y demás entretenimientos, como el ‘pase misí, pase misá’, los pupitres de madera, los tinteros, las cartillas de lectura y escritura de Manuel Palau. Artículos que originan chispazos en la memoria de quienes vivieron aquello.

Se recogen fotografías que recuerdan al centro y a quienes formaban parte de él. / AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS

También es una guía a partir de la cual adentrarse en los acontecimientos de la historia, tal y como reflexionó el historiador y etnógrafo Félix A. Rivas, coautor del libro, en el acto de presentación dirigido por la concejal de Cultura del consistorio biscarruesano ante los oídos bien abiertos de una audiencia veterana y emocionada formada por los protagonistas de aquellos días. Sin sus testimonios y generosas aportaciones documentales el libro carecería del calado y autenticidad del que hace gala. Su estructura se articula en cuatro miradas complementarias. Una, la de carácter histórico, fruto del exhaustivo buceo de Rivas en los archivos y fondos documentales. Otra, el maná de la memoria de quienes lo vivieron y lo han contado. Una tercera, a través de los cuentos de Araguás y las ilustraciones de Mai sobre el edificio como narrador, y una cuarta específica sobre la escuela de Piedramorrera.

Presentación del libro. / AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS

El libro está disponible en la librería Anónima de Huesca, el Ayuntamiento de Biscarrués y el casino de la localidad oscense.