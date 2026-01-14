Los farmacéuticos ven un impulso en la posible llegada de los estudios

El Colegio de Farmacéuticos de Huesca considera que la implantación de los estudios de Farmacia en el campus oscense de la Universidad de Zaragoza sería un impulso a la profesión, que adolece de falta de profesionales en el medio rural, con los que se podría dar una respuesta a la falta de relevo en el sector.

Los farmacéuticos altoaragoneses recibieron con gran satisfacción la noticia de la posible implantación del nuevo grado de Farmacia en el campus de Huesca , iniciativa dada a conocer por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón durante una visita a Huesca el pasado mes de diciembre y que queda de momento en el limbo a causa de la convocatoria de elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero.

Para el presidente colegial Ángel Mas, la llegada de estos estudios a Huesca «sería una respuesta a un déficit histórico de la universidad pública en la Comunidad».

El sector farmacéutico atraviesa un momento complejo debido a la falta de relevo generacional, lo que se agudiza especialmente en el mundo rural. Según Mas, esta carencia de profesionales provoca que algunas farmacias se vean abocadas al cierre y que muchos farmacéuticos no puedan tomarse vacaciones por no tener sustitutos: «Hay farmacéuticos que llevan años sin poderse ir de vacaciones porque no tienen a nadie a quien dejar en la farmacia», lamentó.