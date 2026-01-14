La Feria Huesca es Dulce movió 97.000 euros

La segunda edición de la Feria Huesca es Dulce, celebrada del 17 al 19 de octubre en la plaza Luis López Allué, generó una actividad económica valorada en torno a los 97.000 euros. Además, se estima que pasaron por el recinto unas 9.000 personas. Estos datos, junto con la programación desarrollada, permiten concluir que la feria va consolidándose como un acontecimiento de referencia para la pastelería artesana y la dinamización económica y turística de la ciudad.

La feria registró una afluencia estimada de 9.000 personas, cifra que confirma el crecimiento y el interés del público respecto a la primera edición. La imposibilidad de un conteo exacto, debido al carácter abierto del recinto, se suplió con una estimación basada en densidad de público y tiempo de permanencia.

Más del 20 % del público llegó desde fuera de la ciudad; un 10 % del resto de la provincia, un 9,4 % de otras zonas de España y el uno por ciento restante, de Francia.

Entre los visitantes nacionales destacan Zaragoza como principal origen, seguida de comunidades como Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias, lo que refuerza el atractivo de la feria más allá del ámbito local.

El 87 % de los asistentes acudió en formato familiar, un dato especialmente relevante desde el punto de vista turístico y de dinamización urbana.