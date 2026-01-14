XXXIII EDICIÓN SOBRE EL ESCENARIO FLOTANTE
El Festival Pirineos Sur presenta su esperado cartel
La Crónica de la Hoya de Huesca
José González, Suede, Bomba Estéreo, Dani Fernández, Carlos Ares, Nacho Vegas, Rufus Wainwright, Valeria Castro, Hens, Sanguijuelas del Guadiana, La MODA, ETS y La Fúmiga son los primeros confirmados de Pirineos Sur 2026. Las entradas ya están a la venta en la web de este festival que este año celebrará su XXXIII edición entre el 9 y el 26 de julio, con conciertos de jueves a domingo.
El escenario flotante emergerá de nuevo sobre las aguas de Lanuza, consolidándose como uno de los festivales más importantes de todo el país por su belleza, para recibir a los artistas nacionales e internacionales que compondrán un año más un ecléctico cartel que se dará a conocer al completo en próximas fechas.
Con este primer adelanto, Pirineos Sur se mantiene como referente en el calendario estival festivalero, con un público variado y fiel durante más de tres décadas. El año pasado se alcanzaron cifras de récord, superando los 47.000 asistentes y firmando cinco sold outs, y este 2026 se espera mantener esa tendencia al alza.
El festival comenzará el jueves 9 de julio con una dupla de artistas que se estrenan en el festival: José González y Rufus Wainwright. El cantautor sueco-argentino es una de las figuras más importantes del folk moderno, gracias a su inconfundible voz, sus delicadas melodías y su capacidad para construir atmósferas íntimas.
Disfrutar de Heartbeats o Stay alive en Lanuza, canciones que han marcado a toda una generación, puede ser uno de los recuerdos más dulces de la edición.
Tampoco faltará belleza en el show de Rufus Wainwright, y el 10 de julio tocará Suede, la banda de Brett Anderson.
Entradas a 10 euros hasta los 10 años
Las entradas están a la venta en ‘pirineos-sur.es’. Cada concierto dispone de una cupo limitado de entradas a 10 euros para menores de 11 años
