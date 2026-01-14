El Festival Pirineos Sur presenta su esperado cartel

José González, Suede, Bomba Estéreo, Dani Fernández, Carlos Ares, Nacho Vegas, Rufus Wainwright, Valeria Castro, Hens, Sanguijuelas del Guadiana, La MODA, ETS y La Fúmiga son los primeros confirmados de Pirineos Sur 2026. Las entradas ya están a la venta en la web de este festival que este año celebrará su XXXIII edición entre el 9 y el 26 de julio, con conciertos de jueves a domingo.

El escenario flotante emergerá de nuevo sobre las aguas de Lanuza, consolidándose como uno de los festivales más importantes de todo el país por su belleza, para recibir a los artistas nacionales e internacionales que compondrán un año más un ecléctico cartel que se dará a conocer al completo en próximas fechas.

Con este primer adelanto, Pirineos Sur se mantiene como referente en el calendario estival festivalero, con un público variado y fiel durante más de tres décadas. El año pasado se alcanzaron cifras de récord, superando los 47.000 asistentes y firmando cinco sold outs, y este 2026 se espera mantener esa tendencia al alza.

El festival comenzará el jueves 9 de julio con una dupla de artistas que se estrenan en el festival: José González y Rufus Wainwright. El cantautor sueco-argentino es una de las figuras más importantes del folk moderno, gracias a su inconfundible voz, sus delicadas melodías y su capacidad para construir atmósferas íntimas.

Disfrutar de Heartbeats o Stay alive en Lanuza, canciones que han marcado a toda una generación, puede ser uno de los recuerdos más dulces de la edición.

Tampoco faltará belleza en el show de Rufus Wainwright, y el 10 de julio tocará Suede, la banda de Brett Anderson.