Historia de un reto personal y luego aventura colectiva

Nacida como un reto impulsado por el espíritu deportivo y de superación y aupada posteriormente por el tirón que adquirieron las caminatas populares, la Jorgeada cumple este 2026 su primer cuarto de siglo, un aniversario señalado para echar la vista atrás y contemplar el vuelo que ha cogido aquella idea loca de José María Gallego, presidente de Os Andarines d’Aragón, cuando convenció a sus amigos Jorge Badía y Pablo Marquina para completar a pie (porque en bici ya le parecía poco) la distancia que separa Zaragoza y Huesca con motivo del 23 de abril, Día de Aragón.

Cartel de la exposición fotográfica. / SERVICIO ESPECIAL

Los cerca de 80 kilómetros del ya famoso camino GR 234 que enlaza en tres etapas (zaragoza-Zuera, Zuera-Almudévar y Almudévar-Huesca) la plaza del Pilar de Zaragoza con la ermita de San Jorge en Huesca se ha convertido en escenario habitual de jornadas colectivas, memorables, retos personales de superación y promesas cumplidas .

Cada cual partiendo allí desde donde puede, con sus capacidades, ritmos y circunstancias, haya un sol de justicia o caigan chuzos de punta, sople el cierzo despiadado o no se vea más allá del grupo de delante por la boira, pero compartiendo en todo caso el espíritu aventurero y la camaradería, envueltos ambos en los símbolos de la región, la bandera de las barras de Aragón, San Jorge y el dragón.

Actos organizados

Sostiene esa ilusión colectiva el soporte de los voluntarios de Os Andarines d’Aragón, los 14 puntos de apetitoso avituallamiento, los apoyos, quienes se encargan de la señalización, el servicio de guarda y transporte de mochilas, los autobuses y las ambulancias y los masajistas salvadores en la llegada

La XXV edición de la Jorgeada de los próximos 22 y 23 de abril abrió sus inscripciones el pasado 1 de enero con un máximo de 1.050 plazas disponibles y el sorteo de dos inscripciones en la andada La Románica Nava de Cataluña.

Antes, este próximo 16 de enero, se inaugura en el centro Joaquín Roncal de Zaragoza una exposición dedicada a repasar estos primeros 25 años de la Jorgeada. El 9 de febrero, Gallego contará la historia de esta aventura y el día 11, Pablo Díez explicará como prepararse para la cita .