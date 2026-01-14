Honores para los montañeros fallecidos en Panticosa

Una gran avalancha de nieve ocurrida en el pico Tablato, cerca del Balneario de Panticosa, se llevó por delante las vidas de Jorge García Dihinx, reputado pediatra del Hospital San Jorge de Huesca y referente en las redes sobre hábitos saludables e información sobre meteorología; de su pareja, la atleta de pruebas de alta montaña Natalia Román, zaragozana de 36 años; y del montañero irundarra Eneko Arrastua, de 48 años.

La tragedia ha causado una honda conmoción , dadas la bonhomía y fama de las víctimas, especialmente en los campos de la sanidad, del montañismo y de la meteorología.

Así, el Gobierno de Aragón aprobó la concesión a título póstumo de la Medalla al Mérito Deportivo a los montañeros Jorge García Dihinx y Natalia Román por su «ejemplo de compromiso, de esfuerzo, de humildad y de profundo respeto por la naturaleza».La portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, destacó a ambos como «dos referentes del deporte de montaña que nos dejaron trágicamente practicando precisamente aquello que daba sentido a sus vidas, el amor por la montaña y por el deporte». E identificó el reconocimiento como «un gesto de respeto, de admiración y de memoria» ya que ambos «entendieron el deporte como una auténtica escuela de valores y supieron transmitirlo a muchas generaciones de aragoneses».

Además, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, concederá el título de Zaragozano Ejemplar a los dos zaragozanos: «Su amor por la montaña, unido a su capacidad divulgativa, les convirtió en grandes comunicadores de valores esenciales como la salud, la actividad física y el respeto al medio ambiente», destacó.