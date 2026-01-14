La hostelería estrecha el vínculo

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca realiza un balance muy positivo del proyecto Hostelería de Barrio, una iniciativa que, a lo largo de varias semanas, ha llevado la gastronomía, la conversación y la vida hostelera a distintos puntos de la ciudad, poniendo el foco en los barrios y en los establecimientos que forman parte de su día a día.

El proyecto ha permitido visibilizar el papel de bares y restaurantes como espacios de encuentro, convivencia y memoria compartida, generando contextos cercanos en los que hablar de cocina, producto local, formación y experiencias reales del sector. Las diferentes actividades —charlas, showcookings, degustaciones y programas de radio en directo— han contado con una respuesta muy participativa por parte del público. Uno de los ejes más singulares fue el de los programas de radio, que se convirtieron en puntos de reunión espontáneos.