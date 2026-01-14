MÁS CERCA DE LOS BARRIOS
La hostelería estrecha el vínculo
La Crónica de la Hoya de Huesca
La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca realiza un balance muy positivo del proyecto Hostelería de Barrio, una iniciativa que, a lo largo de varias semanas, ha llevado la gastronomía, la conversación y la vida hostelera a distintos puntos de la ciudad, poniendo el foco en los barrios y en los establecimientos que forman parte de su día a día.
El proyecto ha permitido visibilizar el papel de bares y restaurantes como espacios de encuentro, convivencia y memoria compartida, generando contextos cercanos en los que hablar de cocina, producto local, formación y experiencias reales del sector. Las diferentes actividades —charlas, showcookings, degustaciones y programas de radio en directo— han contado con una respuesta muy participativa por parte del público. Uno de los ejes más singulares fue el de los programas de radio, que se convirtieron en puntos de reunión espontáneos.
- Mercadona cerrará este mes una de sus tiendas con más clientela de Aragón para reformarla
- Antonia (23 años) vive su segunda vida tras el secuestro de Garrapinillos: 'Mi madre se está dejando el alma
- Cuándo sabrán los aragoneses si tienen que estar en una mesa electoral en las próximas elecciones
- La oferta millonaria que prepara el Genoa por Kervin Arriaga, al que el Real Zaragoza renunció por 400.000 euros
- Leticia Sabater se apunta al tardeo en Zaragoza: esta es la discoteca donde actuará este fin de semana
- Así era y así será la avenida Valencia de Zaragoza
- Un restaurante de Zaragoza ofrece 900 euros por un trabajo a media jornada y le llueven las críticas: 'No sé cuánto debería pagarse
- La nieve no caía con tanta fuerza en Aragón desde Filomena: “Hacía años que no se veía tanta”