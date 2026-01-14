EL PROCESO CONCLUIRÁ EN MARZO
Huesca implanta la historia clínica electrónica única
La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca
El sector sanitario de Huesca verá implantado de manera completa el próximo mes de marzo la historia clínica electrónica única.
Esta medida ha sido impulsada por la dirección general de Salud Digital e Infraestructuras del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y por el Servicio Aragonés de Salud.
La historia clínica electrónica única está disponible en todos los hospitales de Aragón y su integración en Atención Primaria se está efectuando de forma progresiva. Supone un avance estratégico que garantiza el acceso seguro a datos clínicos, colaboración interprofesional y decisiones basadas en información integral.
