Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avión ZaragozaAdrián Real ZaragozaGrupos aragoneses Spotify100 MontaditosPilar Alegría vs AbascalPicoca Zaragoza
instagramlinkedin

EL PROCESO CONCLUIRÁ EN MARZO

Huesca implanta la historia clínica electrónica única

Pantalla de la historia clínica electrónica única.

Pantalla de la historia clínica electrónica única. / GOBIERNO DE ARAGÓN

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

El sector sanitario de Huesca verá implantado de manera completa el próximo mes de marzo la historia clínica electrónica única.

Esta medida ha sido impulsada por la dirección general de Salud Digital e Infraestructuras del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y por el Servicio Aragonés de Salud.

La historia clínica electrónica única está disponible en todos los hospitales de Aragón y su integración en Atención Primaria se está efectuando de forma progresiva. Supone un avance estratégico que garantiza el acceso seguro a datos clínicos, colaboración interprofesional y decisiones basadas en información integral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mercadona cerrará este mes una de sus tiendas con más clientela de Aragón para reformarla
  2. Antonia (23 años) vive su segunda vida tras el secuestro de Garrapinillos: 'Mi madre se está dejando el alma
  3. Cuándo sabrán los aragoneses si tienen que estar en una mesa electoral en las próximas elecciones
  4. La oferta millonaria que prepara el Genoa por Kervin Arriaga, al que el Real Zaragoza renunció por 400.000 euros
  5. Leticia Sabater se apunta al tardeo en Zaragoza: esta es la discoteca donde actuará este fin de semana
  6. Así era y así será la avenida Valencia de Zaragoza
  7. Un restaurante de Zaragoza ofrece 900 euros por un trabajo a media jornada y le llueven las críticas: 'No sé cuánto debería pagarse
  8. La nieve no caía con tanta fuerza en Aragón desde Filomena: “Hacía años que no se veía tanta”

Feijóo: “Cuando el presidente te llama, tu obligación es ir”

Roblox ahora requiere verificación de edad para el uso del chat en todo el mundo

Roblox ahora requiere verificación de edad para el uso del chat en todo el mundo

El apagón de abril cambió el rumbo energético de España: más emisiones y dependencia de fósiles

El apagón de abril cambió el rumbo energético de España: más emisiones y dependencia de fósiles

Los trabajadores de Mann Hummel en Zaragoza protestan por los 150 despidos planteados por la empresa

Aragón declara tres días de luto por el fallecimiento del expresidente Juan Antonio de Andrés

Aragón declara tres días de luto por el fallecimiento del expresidente Juan Antonio de Andrés

Claves de la elección de las mesas electorales en Zaragoza para las elecciones del 8F

El FIZ calienta motores y saca a la venta las primeras entradas a un precio imbatible

El FIZ calienta motores y saca a la venta las primeras entradas a un precio imbatible

DIRECTO | Pedro Sánchez clausura la presentación de medidas para facilitar el acceso a la actividad agraria

Tracking Pixel Contents