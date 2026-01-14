Huesca La Magia compite en Bélgica

Los ciclistas del Huesca La Magia despidieron el año exprimiéndose en el apretado calendario de citas de ciclocross internacional celebrado en Bélgica, con varias pruebas de la Copa del Mundo, del Trofeo X2O y del Superprestige, en las que compitieron en los circuitos más exigentes frente a la élite absoluta del ciclocross mundial, con figuras de la talla de Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert y Lucinda Brand.

En Amberes, Ana López y Javier Zaera lograron completar la que era la quinta prueba de la Copa del Mundo.

En Koksijde, sexta prueba de la Copa,y en Hofstade, del torneo X2O, dos circuitos dominados por la arena, Axel Roy finalizó en el puesto quincuagésimo quinto en su primer año en la categoría y David Ivars y Javier Zaera registraron sendos top50 en Sub23 y élite, respectivamente. Y en el Trofeo Superprestige de Zolder Roy finalizó a escasos 3 minutos de los vencedores, López acabó en el puesto 44.