Huesca ya suma 56.303 habitantes

Huesca cuenta con 56.303 habitantes, 453 más que el año pasado, según los datos del Padrón Municipal de Habitantes a fecha 1 de enero de 2026. Del total de habitantes, 29.079 son mujeres y 27.224, hombres, siendo las franjas de 46 a 50 años (4.536) y la de 51 a 55 (4.169) las que registran las cifras más elevadas. Cuenta, además, con 219 personas mayores de 96 años. Como dato destacado, apuntar que, en los últimos 10 años, desde 2016, Huesca ha aumentado su población en 3.632 personas. Por barrios, el más poblado es el de San Lorenzo, con 14.264 vecinos, seguido de Santo Domingo y San Martín (10.648), Santiago (7.391) y Perpetuo Socorro (6.938). A más distancia, San José con 3.976 habitantes.