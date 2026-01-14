Una joya ejecutada por el arte almudevano

La localidad oscense de Villanueva de Sijena acogió la presentación de la reproducción del cuarto alfarje o artesonado que decoró la sala capitular del Monasterio de Sijena. Una joya ante la que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, expresó en nombre de la sociedad aragonesa el «orgullo infinito» por un «símbolo» de la historia e identidad aragonesas «y que tiene la capacidad de preservar lo que nos define como pueblo». En ese acto aseguró que «dentro de muy poco, las pinturas murales de Sijena estarán donde les corresponde».

La presentación tuvo lugar en la antigua nave de los dormitorios del monasterio en un acto organizado por el equipo de Sigena Mágica.

La obra representa parte de la decoración con la que contaba un espacio considerado por los expertos como la ‘Capilla Sixtina del Románico’, y cuya destrucción en 1936 supuso la pérdida de uno de los grandes tesoros del patrimonio histórico español.

La alcaldesa de Almudévar estuvo presente en el acto. / FABIÁN SIMÓN

La pieza presentada es el resultado de un largo proceso de investigación histórica, artística y técnica desarrollado en el marco de Sigena Mágica. La estructura del techo en madera, así como el estudio de los motivos decorativos, cromáticos y simbólicos, han sido definidos por el maestro artesano Paco Luis Martos, Premio Nacional de Artesanía, fruto de años de investigación específica sobre el artesonado original de Sijena.

Sobre esta base rigurosa, el dorado y la policromía del alfarje han sido ejecutados por un equipo de artesanos de Almudévar formado por Ana Gassent, M. Carmen Vizcaíno, Vito Zingarello, Javier Bescós y José María Udina, coordinado por Javier Franco Portolés, impulsor y coordinador del equipo, en un proceso de más de un año y medio de trabajo, siempre bajo la supervisión continuada de Paco Luis Martos y de su colaboradora Florencia Iracema, especialista en técnicas históricas de policromía.

El resultado es una réplica «de altísimo valor científico, artístico e histórico», realizada con criterios de máxima fidelidad a las técnicas medievales, que permite comprender de nuevo la unidad estética y simbólica de la Sala Capitular en todo su esplendor.

«Para el equipo de Almudévar ha sido una experiencia extraordinaria y muy exigente. Hemos trabajado durante más de un año y medio aplicando técnicas históricas complejas, aprendiendo directamente de maestros con un conocimiento profundo del oficio. Ha sido un proceso de aprendizaje, responsabilidad y compromiso con un patrimonio que sentimos como propio», declaró Javier Franco Portolés.

Un obra de artesanía que será expuesta en las tres capitales de provincia aragonesas, según se comprometió el presidente Azcón.