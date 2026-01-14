INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA
‘Maladeta infinita’ se lleva el Premio Félix de Azara 2025
La Crónica de la Hoya de Huesca
Una fotografía nocturna tomada en el Valle de Benasque, en la que se aprecia el macizo de la Maladeta y el Aneto bajo la Vía Láctea, ha sido la merecedora del prestigioso Premio Internacional de Fotografía David Gómez Samitier, que se concede en el marco de los Félix de Azara de la Diputación Provincial de Huesca.
Su autor, David García, explicó que Maladeta infinita es fruto de una intensa planificación. El jurado otorgó dos accésits en esta categoría: uno para la fotografía El guardián del amanecer, de Héctor Pérez, en la que aparece un búho real tras devorar a su presa, y otro para El guardián del silencio, de Luis Carlos Pascual, realizada en un enclave entre San Vicente de Labuerda y Boltaña.
A la modalidad de fotografía se presentaron un total de 40 obras de naturaleza realizadas por 22 fotógrafos. El jurado estuvo integrado por María González, técnica media de Artes Plásticas de la Diputación; Valle Piedrafita, técnica media de Fototeca; y los fotógrafos Pascual Gállego y Javier Broto.
En Centros Escolares, el premio fue para el CRA Cinca Cinqueta por su proyecto Inmersión geológica: viaje al centro de la Peña Montañesa, y el accésit para el IES Lucas Mallada por Los árboles del Lucas.
