Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avión ZaragozaAdrián Real ZaragozaGrupos aragoneses Spotify100 MontaditosPilar Alegría vs AbascalPicoca Zaragoza
instagramlinkedin

RECONOCIMIENTO A MARTA SIERRA

Una de las mejores estudiantes STEAM es altoaragonesa

La consejera Pérez Forniés y Marta Sierra.

La consejera Pérez Forniés y Marta Sierra. / GOBIERNO DE ARAGÓN

La Crónica de la Hoya de Huesca

Zaragoza

La consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, mantuvo un encuentro con la estudiante oscense Marta Sierra Obea , que acaba de recibir el premio WonNow que conceden Microsoft y Caixabank a las mejores estudiantes de grados STEAM en España. Unos galardones que reconocen y premian el talento de las mujeres que optan por carreras científicas y tecnológicas.

Marta Sierra Obea cursa el doble Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería en Tecnologías de las Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III en Madrid y, a sus 21 años, ha sido reconocida como el mejor expediente académico, trayectoria profesional, personal y social.

La consejera Pérez Forniés felicitó a Marta Sierra por este premio y por su brillante trayectoria, y charló con ella de cómo se está desarrollando su vida universitaria, cuales son sus inquietudes y su mirada al futuro más cercano. «Estamos muy orgullosos de la excelencia de nuestros jóvenes aragoneses, jóvenes como Marta, que con su talento y esfuerzo son el motor de desarrollo de nuestra sociedad», comentó la consejera.

Un reconocimiento que Sierra considera «un punto de partida» para abrirse a nuevas perspectivas laborales. «Estas iniciativas te permiten entrar en contacto con la realidad laboral con la que al final de tus estudios te vas a encontrar».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mercadona cerrará este mes una de sus tiendas con más clientela de Aragón para reformarla
  2. Antonia (23 años) vive su segunda vida tras el secuestro de Garrapinillos: 'Mi madre se está dejando el alma
  3. Cuándo sabrán los aragoneses si tienen que estar en una mesa electoral en las próximas elecciones
  4. La oferta millonaria que prepara el Genoa por Kervin Arriaga, al que el Real Zaragoza renunció por 400.000 euros
  5. Leticia Sabater se apunta al tardeo en Zaragoza: esta es la discoteca donde actuará este fin de semana
  6. Así era y así será la avenida Valencia de Zaragoza
  7. Un restaurante de Zaragoza ofrece 900 euros por un trabajo a media jornada y le llueven las críticas: 'No sé cuánto debería pagarse
  8. La nieve no caía con tanta fuerza en Aragón desde Filomena: “Hacía años que no se veía tanta”

¿Qué ha sido de Worldcoin, la criptomoneda que te pagaba por escanear tu iris en Zaragoza?

¿Qué ha sido de Worldcoin, la criptomoneda que te pagaba por escanear tu iris en Zaragoza?

El aviso de la DGT sobre la nueva señal horizontal 'dientes de dragón': este es su verdadero significado

El aviso de la DGT sobre la nueva señal horizontal 'dientes de dragón': este es su verdadero significado

2025 ha sido el cuarto año más cálido de la historia en Aragón

2025 ha sido el cuarto año más cálido de la historia en Aragón

Los poetas José Gabarre o Rosa Martínez recitarán sus versos en el ciclo 'Mamá no quería que yo fuera poeta'

Los poetas José Gabarre o Rosa Martínez recitarán sus versos en el ciclo 'Mamá no quería que yo fuera poeta'

La primera ministra de Japón disolverá el Parlamento el 23 de enero y convocará elecciones

La primera ministra de Japón disolverá el Parlamento el 23 de enero y convocará elecciones

El Festival de Cine de Huesca abre la inscripción de cortos para una 54ª edición con Portugal como país invitado

El Festival de Cine de Huesca abre la inscripción de cortos para una 54ª edición con Portugal como país invitado

Keidi Bare y Aguirregabiria se reincorporan a un grupo sin Radovanovic en el entrenamiento del Real Zaragoza

Keidi Bare y Aguirregabiria se reincorporan a un grupo sin Radovanovic en el entrenamiento del Real Zaragoza
Tracking Pixel Contents