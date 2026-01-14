RECONOCIMIENTO A MARTA SIERRA
Una de las mejores estudiantes STEAM es altoaragonesa
La Crónica de la Hoya de Huesca
La consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, mantuvo un encuentro con la estudiante oscense Marta Sierra Obea , que acaba de recibir el premio WonNow que conceden Microsoft y Caixabank a las mejores estudiantes de grados STEAM en España. Unos galardones que reconocen y premian el talento de las mujeres que optan por carreras científicas y tecnológicas.
Marta Sierra Obea cursa el doble Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería en Tecnologías de las Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III en Madrid y, a sus 21 años, ha sido reconocida como el mejor expediente académico, trayectoria profesional, personal y social.
La consejera Pérez Forniés felicitó a Marta Sierra por este premio y por su brillante trayectoria, y charló con ella de cómo se está desarrollando su vida universitaria, cuales son sus inquietudes y su mirada al futuro más cercano. «Estamos muy orgullosos de la excelencia de nuestros jóvenes aragoneses, jóvenes como Marta, que con su talento y esfuerzo son el motor de desarrollo de nuestra sociedad», comentó la consejera.
Un reconocimiento que Sierra considera «un punto de partida» para abrirse a nuevas perspectivas laborales. «Estas iniciativas te permiten entrar en contacto con la realidad laboral con la que al final de tus estudios te vas a encontrar».
