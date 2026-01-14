LA ACTUACIÓN SE DIVIDIRÁ EN VARIAS EN FASES
El parque Joaquín Roig inicia su proceso de renovación
La Crónica de la Hoya de Huesca
La comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca ha informado del proyecto de mejora del parque Joaquín Roig de Huesca, Fase 1 y ha aprobado por unanimidad el acuerdo para la utilización del Punto Limpio municipal por parte de la Comarca de la Hoya de Huesca.
En relación con el parque Joaquín Roig, el Ayuntamiento de Huesca ha aprobado el proyecto de obras de la Fase 1, redactado por el arquitecto Sixto Marín Gavín, con un presupuesto base de licitación de 117.000 euros (IVA incluido), y ha iniciado el expediente de contratación.
Se inicia así su renovación tras un proceso participativo con el barrio con el objetivo de reactivar este espacio urbano, mejorar su funcionalidad y poner en valor su potencial paisajístico, conservando su identidad.
En los últimos años, el parque Joaquín Roig ha sufrido un progresivo descenso de uso, no tanto por falta de mantenimiento como por la obsolescencia de algunos de sus elementos y la dificultad para abordar una renovación global.
Su extensión, la escasa diversidad de usos y el deterioro puntual de algunas áreas hacían necesaria una intervención planificada y consensuada. Por este motivo, el ayuntamiento ha redactado un Plan Director que establece una estrategia de actuación por fases.
Este documento se ha construido a partir de un diálogo con la mesa que congrega las asociaciones del barrio en el que se han recogido ideas, necesidades y propuestas ciudadanas.
La Fase 1 del proyecto se centra en abordar las actuaciones más urgentes y en incorporar algunos de los usos más demandados por la ciudadanía, con el objetivo de activar el parque y favorecer su uso cotidiano.
117.000 euros
Es el presupuesto base de licitación, IVA incluido
