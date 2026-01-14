Pedro Aguado se muestra cercano

La visita a Biscarrués del obispo de las diócesis de Huesca y Jaca, Pedro Aguado congregó a un buen número de vecinos deseosos de conocer y departir con el pastor de la iglesia en buena parte de la provincia del Alto Aragón. Aguado tuvo ocasión de celebrar la eucaristía en la iglesia parroquial de la localidad de la Hoya de Huesca y, posteriormente, mantuvo un encuentro distendido con los asistentes alrededor de un piscolabis que permitió el diálogo cercano y el intercambio de impresiones con los vecinos.

Los biscarruesinos trasladar al padre Pedro un mensaje de agradecimiento por su visita, destacando la importancia que tiene para las comunidades rurales sentirse escuchadas y acompañadas.