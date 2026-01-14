Polifonías para decir adiós al año en la Hoya de Huesca

La Coral Oscense, Alma Vokal, Ars Musicae y Orfeón Reino de los Mallos, además de la Coral Polifónica de Ejea y Enchiriadis Grupo Vocal Femenino despidieron el año cultural en la Comarca de la Hoya de Huesca con seis conciertos celebrados en las localidades de Santa Eulalia de Gállego, Alcalá de Gurrea, Tramaced, Torres de Montes, Nueno y Riglos dentro del ciclo Hoya de Coral organizado por la Comarca.

La Coral Polifónica de Ejea en Alcalá de Gurrea. / SERVICIO ESPECIAL

El objetivo, una edición más, fue apoyar las iniciativas corales que se desarrollan en el territorio y, al mismo tiempo, enriquecer la oferta cultural en poblaciones del ámbito rural de la Hoya durante el final de año.

Cartel de los conciertos / SERVICIO ESPECIAL

De alcalá a riglos

La primera cita tuvo como escenario el Corral de García de Santa Eulalia de Gállego. A su escenario se subió la Coral Oscense, agrupación fundada el 22 de diciembre de 1971 por Conrado Betrán y dirigido en la actualidad por Elisa Betrán.

La iglesia de San Jorge de Alcalá de Gurrea acogió la actuación de la Coral Polifónica de Ejea, la agrupación coralística más veterana de Aragón, que ofreció un coro mixto, con acompañamiento de piano en algunas piezas, para la presentación de su programa Con amores, un concierto que partió de la polifonía de Palestrina, de la que se celebra su 500 aniversario.

En el Salón Social de Torres de Montes apareció el Orfeón Reino de los Mallos con un recital titulado Amores y desamores.

En la Ermita de la Virgen del Puyal de Tramaced actuó el Coro Ars Musicae Y En la iglesia de San Martín de Nueno compareció el Grupo Vocal Femenino Enchiriadis.

Y el ensemble de voces femeninas de la Hoya Alma Vokal cerró el ciclo con un concierto la ermita de San Martín de Riglos.