Programas de cualificación de FP

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón financiará con 720.000 euros un total de 18 programas de cualificación inicial de Formación Profesional en Zaragoza, Huesca y Jaca. En Huesca, por su parte, se financian dos talleres profesionales: Operario de Viveros, Jardines y Centros de Jardinería y Ayudante de Instalaciones Electrotécnicas y de Telecomunicaciones. Y en Jaca, la subvención va destinada al de Operario Forestal. La convocatoria tiene como objetivo facilitar la obtención de una acreditación, certificado o título de FP que ayude a la empleabilidad de aquellos alumnos que dejaron los estudios prematuramente.