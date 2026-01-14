Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

JARDINERÍA Y ELECTROTÉCNICA

Programas de cualificación de FP

Trabajo en un vivero de la provincia. / DPH

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón financiará con 720.000 euros un total de 18 programas de cualificación inicial de Formación Profesional en Zaragoza, Huesca y Jaca. En Huesca, por su parte, se financian dos talleres profesionales: Operario de Viveros, Jardines y Centros de Jardinería y Ayudante de Instalaciones Electrotécnicas y de Telecomunicaciones. Y en Jaca, la subvención va destinada al de Operario Forestal. La convocatoria tiene como objetivo facilitar la obtención de una acreditación, certificado o título de FP que ayude a la empleabilidad de aquellos alumnos que dejaron los estudios prematuramente.

