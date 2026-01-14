Realojan a los vecinos sin vivienda y dan 240.000 euros a los negocios

El Ayuntamiento de Huesca culminó el sábado 10 el realojo de los 51 vecinos de los bloques 2, 3 y 4 de la plaza Santa Clara que necesitaban alojamiento, tras finalizar su estancia en distintos establecimientos hoteleros.

Las personas afectadas han sido alojadas en la Residencia de las Carmelitas de Cáritas, la Residencia de sacerdotes del Obispado de Huesca y en Cruz Blanca. Estos espacios cuentan con calfacción, habitaciones individuales con baño, así como comedor y salas comunes, atendiendo a los distintos perfiles y situaciones personales y familiares.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha visitado recientemente algunas de las empresas afectadas por el desalojo, como es el caso de Zynk Soluciones Digitales, que ha trasladado su sede a Walqa. Este negocio es uno de los que han solicitado ayudas directas (lo han hecho todos menos uno) por valor de más de 240.000 euros. Vaquero resaltó la cercanía y colaboración de las instituciones.