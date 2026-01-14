XI EDICIÓN DE LA GALA SOLIDARIA
Roberto Ciria y sus amigos logran cerca de 8.000 euros para Aspanoa
La Crónica de la Hoya de Huesca
La undécima edición de la gala de jota Amigos de Roberto, celebrada en el Palacio de Congresos de Huesca, logró recaudar 7.845 euros para lucha contra el cáncer infantil.
Aspanoa, la asociación que atiende a los niños con cáncer en Aragón, destinará estos recursos a financiar los servicios que ofrece en su casa en Almudévar, tales como respiros familiares, convivencias, talleres y campamentos. Estas pasadas navidades, sin ir más lejos, acogió dos convivencias de familias afectadas y un campamento para adolescentes con cáncer y sus hermanos, en el que participan 21 jóvenes.
La gala volvió a ser un éxito, con la participación de las principales figuras de la jota aragonesa y varias escuelas de la provincia de Huesca. Se agotaron todas las entradas.
Esta actividad estuvo organizada por el artista Roberto Ciria y la Compañía Artística Osca.
Quienes no pudieron verla en directo, tuvieron también la oportunidad de disfrutar de la gala la pasada Nochebuena en la emisión de Aragón TV. Para el éxito social de esta actividad, es fundamental la colaboración de Amazon Web Services (AWS), Cáterin José Fernández, la DOP Somontano, Pastelería Tolosana y Urban Exclusivas.
- Mercadona cerrará este mes una de sus tiendas con más clientela de Aragón para reformarla
- Antonia (23 años) vive su segunda vida tras el secuestro de Garrapinillos: 'Mi madre se está dejando el alma
- Cuándo sabrán los aragoneses si tienen que estar en una mesa electoral en las próximas elecciones
- La oferta millonaria que prepara el Genoa por Kervin Arriaga, al que el Real Zaragoza renunció por 400.000 euros
- Leticia Sabater se apunta al tardeo en Zaragoza: esta es la discoteca donde actuará este fin de semana
- Así era y así será la avenida Valencia de Zaragoza
- Un restaurante de Zaragoza ofrece 900 euros por un trabajo a media jornada y le llueven las críticas: 'No sé cuánto debería pagarse
- La nieve no caía con tanta fuerza en Aragón desde Filomena: “Hacía años que no se veía tanta”