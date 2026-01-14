Roberto Ciria y sus amigos logran cerca de 8.000 euros para Aspanoa

La undécima edición de la gala de jota Amigos de Roberto, celebrada en el Palacio de Congresos de Huesca, logró recaudar 7.845 euros para lucha contra el cáncer infantil.

Aspanoa, la asociación que atiende a los niños con cáncer en Aragón, destinará estos recursos a financiar los servicios que ofrece en su casa en Almudévar, tales como respiros familiares, convivencias, talleres y campamentos. Estas pasadas navidades, sin ir más lejos, acogió dos convivencias de familias afectadas y un campamento para adolescentes con cáncer y sus hermanos, en el que participan 21 jóvenes.

La gala volvió a ser un éxito, con la participación de las principales figuras de la jota aragonesa y varias escuelas de la provincia de Huesca. Se agotaron todas las entradas.

Esta actividad estuvo organizada por el artista Roberto Ciria y la Compañía Artística Osca.

Quienes no pudieron verla en directo, tuvieron también la oportunidad de disfrutar de la gala la pasada Nochebuena en la emisión de Aragón TV. Para el éxito social de esta actividad, es fundamental la colaboración de Amazon Web Services (AWS), Cáterin José Fernández, la DOP Somontano, Pastelería Tolosana y Urban Exclusivas.