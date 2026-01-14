La Sala El Veiniuno lanza un festival en junio

La sala El Veintiuno ha anunciado un festival en Huesca que tendrá lugar los días 12 y 13 de junio en el Palacio de Congresos. Este evento es un anhelo al que los promotores de la sala llevaban tiempo dándole vueltas y que llega en el momento adecuado, contando con que El Veintiuno Producciones es responsable o está implicado en eventos tan significativos como Aragón Sonoro (Alcañiz), el festival Brizna (Ayerbe) y el Metro (Almudévar).

El festival contará con la actuación de Duncan Dhu, mítica banda de los 80 y 90 que retoma Mikel Erentxun para ofrecer una actuación única en la provincia. Otro nombre es el de Quique González, convertido en uno de los cantautores más importantes de nuestro país . También se subirán al escenario Alcalá Norte, banda madrileña que va como un tiro con su rock y post-punk oscuro; y Ginebras, cuarteto femenino que es toda una referencia reciente en el indie español. El festival contará con Alice Wonder, que abrirá una de las veladas, además de Veintiuno y León Benavente.

Y, como siempre, El Veintiuno apostará por la proyección de grupos aragoneses con los oscenses Behaves! y los zaragozanos Marina Domínguez. Pero todavía queda un nombre que se desvelará más adelante y también está previsto organizar un recinto exterior con actuaciones de bandas emergentes o dj’s.