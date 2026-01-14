DUNCAN DHU, QUIQUE GONZÁLEZ, ALCALÁ NORTE
La Sala El Veiniuno lanza un festival en junio
La Crónica de la Hoya de Huesca
La sala El Veintiuno ha anunciado un festival en Huesca que tendrá lugar los días 12 y 13 de junio en el Palacio de Congresos. Este evento es un anhelo al que los promotores de la sala llevaban tiempo dándole vueltas y que llega en el momento adecuado, contando con que El Veintiuno Producciones es responsable o está implicado en eventos tan significativos como Aragón Sonoro (Alcañiz), el festival Brizna (Ayerbe) y el Metro (Almudévar).
El festival contará con la actuación de Duncan Dhu, mítica banda de los 80 y 90 que retoma Mikel Erentxun para ofrecer una actuación única en la provincia. Otro nombre es el de Quique González, convertido en uno de los cantautores más importantes de nuestro país . También se subirán al escenario Alcalá Norte, banda madrileña que va como un tiro con su rock y post-punk oscuro; y Ginebras, cuarteto femenino que es toda una referencia reciente en el indie español. El festival contará con Alice Wonder, que abrirá una de las veladas, además de Veintiuno y León Benavente.
Y, como siempre, El Veintiuno apostará por la proyección de grupos aragoneses con los oscenses Behaves! y los zaragozanos Marina Domínguez. Pero todavía queda un nombre que se desvelará más adelante y también está previsto organizar un recinto exterior con actuaciones de bandas emergentes o dj’s.
