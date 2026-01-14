Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Sotonera, un Lugar Laurentino

Acto de entrega del reconocimiento. / HUESCA CUNA DE SAN LORENZO

La Crónica de la Hoya de Huesca

Bolea

El municipio de La Sotonera fue sido distinguido oficialmente como Lugar Laurentino en un acto celebrado en Bolea, con la presencia de la alcaldesa y miembros de su Corporación, así como del presidente y miembros de la junta directiva de la Asociación Huesca, Cuna de San Lorenzo, entidad integrante del Consejo Directivo y responsable para España de la asociación internacional Ciudades de San Lorenzo.

La alcaldesa de La Sotonera, Maribel Bailo, expresó su gratitud en nombre de todos los municipios, subrayando que este distintivo «pone en valor nuestra implicación con el Santo Grial, un legado que forma parte de nuestra identidad».

