ENTRENAMIENTO GRUPAL
Torres Sobato rueda hasta Loarre
La Crónica de la Hoya de Huesca
El equipo ciclista Torres Sobato volvió a elegir un año más las carreteras del Alto Aragón con los paisajes de Tu Huesca La Magia para llevar a cabo su primer entrenamiento grupal de la nueva temporada 2026 en el que recorrieron los alrededores de la capital oscense y afrontaron la subida al castillo de Loarre como aperitivo para sus piernas.
Un primer test para comprobar el estado de forma puntual de cada ciclista de la formación, según explicó su manager general Adrián Barceló, quien también destacó la oportunidad que supuso esta reunión para confraternizar de cara a un calendario de esta undécima temporada de la escuadra Torres -Sobato que tiene como primer desafío la Copa de España Élite-Sub23 el próximo 22 de febrero en el Circuito Guadiana de Don Benito (Badajoz).
