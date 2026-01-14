Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MISA PRESIDIDA POR SATUÉ

Veneración al Cristo de los Milagros

El Santo Cristo de los Milagros, venerado el 1 de enero.

El Santo Cristo de los Milagros, venerado el 1 de enero. / DIÓCESIS DE HUESCA

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

La diócesis de Huesca comenzó el nuevo año 2026 venerando al santo Cristo de los Milagros con varias celebraciones entre procesiones, eucaristías y el relevo al frente de la Cofradía, con dos momentos centrales, la eucaristía de antes de la que se trasladó en procesión la imagen del santo desde la capilla hasta el altar mayor; y la devolución posterior a su camarín después de una nueva eucaristía, presidida esta vez por el obispo de Málaga, el oscense José Antonio Satué.

Fue una jornada especial para la cofradía, erigida canónicamente el 2 de enero de 1894 y que por segunda vez cuenta con una mujer como priora. Lourdes Martín Cuello recoge el testigo de Guadalupe Martínez Arnal y estará al frente de la junta directiva.

