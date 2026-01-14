Walqa avanza firme en su proceso de captación de nuevas empresas

El Parque Tecnológico Walqa mira al futuro más inmediato con optimismo tras experimentar un proceso de expansión que le llevó a cerrar el año 2025 con 86 compañías instaladas que dan trabajo a unos 850 empleados.

Unas cifras que resumen «un año muy positivo», a juicio de su director gerente, Carlos Ortas, que destaca el «momento dulce» del complejo por «su capacidad de captar nuevas empresas (en dos años ha pasado de 59 a 86) e incorporar puestos de trabajo cualificados».

Un poder de atracción con el que el centro empresarial está llamando la atención en la capital del Alto Aragón: «Estamos logrando que se perciba desde Huesca el centro de trabajo tan importante que es Walqa, a la vez que se da un valor añadido a la ciudad», resalta Ortas.

Ese proceso ha recibido un espaldarazo determinante con el desembarco de Amazon Web Services (AWS) en el parque tecnológico, que construye actualmente su segundo centro de datos en la capital oscense. Una instalación que se suma a la que AWS tiene en Plhus y que se espera que esté lista en 2029. «La llegada de Amazon también ha hecho que vengan a Walqa otras empresas relacionadas directamente con los centros de datos», indica el director gerente de Walqa.

Entre las últimas incorporaciones se encuentra la multinacional alemana Stulz, líder en climatización y soluciones para centros de datos, que se ubicará en el edificio conocido como System One, ocupando una infraestructura que lleva cerrada más de diez años.

Ortas también destaca la llegada de Levitec, empresa oscense especializada en centros de datos. La compañía ofrece servicios integrales de ingeniería, gestión de proyectos e instalaciones, con un equipo especializado. Figuran también Escalab, Nolam Events, Gestión de Edificios 4.0, Silos Aragoneses de Canfranc, Itercom, Aecom e YDEL Arquitectos. Con su presencia aportan innovación, talento y nuevas perspectivas en ámbitos que van desde el comercio electrónico hasta la ingeniería y la arquitectura.

Además, MTP Componentes ha instalado en 2025 sus oficinas técnicas y un taller de impresión 3D en el edificio María Josefa Yzuel, apostando por el desarrollo tecnológico. Y Pilar Novales Consultoría se ha ubicado en el edificio Ramón y Cajal, así como Securitas Seguridad España SA, empresa líder en sistemas de seguridad, e Ixeia Cosméticos, laboratorio de desarrollo y comercialización de cosmética.