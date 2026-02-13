Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BISCARRUÉS

Muchos actos por San Sebastián

No faltó la procesión en la localidad de la Hoya.

La Crónica de la Hoya de Huesca

Biscarrués

Los vecinos de Biscarrués disfrutaron del gran número de actividades organizadas con motivo de las fiesta en honor a San Sebastián en las que hubo tiempo para participar en un taller facial de LH skin coreano, otro enfocado a la reflexión y la salud emocional, y los creativos y de manualidades dirigidos al disfrute de los más pequeños. Sin olvidar, la hoguera y la cena popular, que fue posible gracias al esfuerzo de quienes arrimaron el hombro, como también el concierto y el baile posteriores.

Taller creativo para los más pequeños. |

