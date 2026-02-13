BISCARRUÉS
Muchos actos por San Sebastián
La Crónica de la Hoya de Huesca
Biscarrués
Los vecinos de Biscarrués disfrutaron del gran número de actividades organizadas con motivo de las fiesta en honor a San Sebastián en las que hubo tiempo para participar en un taller facial de LH skin coreano, otro enfocado a la reflexión y la salud emocional, y los creativos y de manualidades dirigidos al disfrute de los más pequeños. Sin olvidar, la hoguera y la cena popular, que fue posible gracias al esfuerzo de quienes arrimaron el hombro, como también el concierto y el baile posteriores.
- Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
- Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
- El Inter Miami de Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, ya es el club de fútbol más rico de Estados Unidos
- El alud no desalienta a los 350 clientes aislados en Panticosa: “Están animados y disfrutando del balneario y de la nieve”
- Un grupo italiano compra el 70% de la aragonesa Quality Corn, líder en la producción de derivados de maíz
- El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
- Los seis barrios más caros de Aragón están en Zaragoza: en uno los precios superan los 3.000 euros por metro cuadrado
- Alberto Guitián, exjugador del Real Zaragoza: '¿Si me imagino al Zaragoza fuera del fútbol profesional? Más bien lo temo