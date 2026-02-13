Muchos actos por San Sebastián

Los vecinos de Biscarrués disfrutaron del gran número de actividades organizadas con motivo de las fiesta en honor a San Sebastián en las que hubo tiempo para participar en un taller facial de LH skin coreano, otro enfocado a la reflexión y la salud emocional, y los creativos y de manualidades dirigidos al disfrute de los más pequeños. Sin olvidar, la hoguera y la cena popular, que fue posible gracias al esfuerzo de quienes arrimaron el hombro, como también el concierto y el baile posteriores.

Taller creativo para los más pequeños. / AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS