Los almendros en flor reunirán a más de 1.000 andarines

La novena edición de la Caminata En la Flor del Almendro de Ayerbe apunta a ser otro rotundo éxito con más de un millar de inscritos en la doble jornada organizada po r el Club Deportivo Padelante el 28 de febrero y el 1 de marzo, con plazas todavía disponibles aunque a punto de agotarse al cierre de esta edición.

Sus tres recorridos de 24, 18 y 12 kilómetros, trufados de puntos de avituallamiento por el camino, prometen ser un espectáculo con la combinación de naturaleza, deporte, patrimonio y cultura en en los paisajes rutilantes de los almendros de incipiente floración del Reino de los Mallos. La prueba recreativa volverá a contar con una logística propia de un gran evento con servicio de transporte, personal de asistencia, cocina y reparto de víveres, asistencia en ruta y recogida de residuos para una cita como siempre condicionada por la climatología.