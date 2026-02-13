PARA ACOGER A NIÑOS SAHARAUIS
Alouda busca 12 familias implicadas en Huesca
La Crónica de la Hoya de Huesca
La Asociación Amigos del Pueblo Saharaui en el Alto Aragón (Alouda) lanzado un llamamiento urgente ya que está buscando 12 familias en Huesca para acoger a niños saharauis este verano, dentro del programa Vacaciones en paz.
El colectivo quiere completar el cupo de niños que participan cada año en este programa Vacaciones en Paz y la necesidad es urgente, ya que los interesados deben de comunicarlo de forma inmediata. «Este año, se han adelantado las fechas y el día 28 de febrero tenemos que ver a cuántos niños traeremos y dependiendo de las familias que consigamos serán los niños que podrán venir», explicó la coordinadora del programa en la provincia, Gema Bergüés. «Hay muchos niños esperando para poder venir», advirtió.
