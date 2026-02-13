Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alouda busca 12 familias implicadas en Huesca

Rueda de prensa para dar a conocer la problemática.

La Asociación Amigos del Pueblo Saharaui en el Alto Aragón (Alouda) lanzado un llamamiento urgente ya que está buscando 12 familias en Huesca para acoger a niños saharauis este verano, dentro del programa Vacaciones en paz.

El colectivo quiere completar el cupo de niños que participan cada año en este programa Vacaciones en Paz y la necesidad es urgente, ya que los interesados deben de comunicarlo de forma inmediata. «Este año, se han adelantado las fechas y el día 28 de febrero tenemos que ver a cuántos niños traeremos y dependiendo de las familias que consigamos serán los niños que podrán venir», explicó la coordinadora del programa en la provincia, Gema Bergüés. «Hay muchos niños esperando para poder venir», advirtió.

