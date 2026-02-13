Las Amas de Casa toman el mando

Almudévar y Biscarrués celebraron Santa Águeda con actos mezcla de tradición y cultura para una jornada festiva y de reconocimiento entre generaciones. En Biscarrués la Asociación de Amas de Casa y Consumidores Virgen de Vallipuerto celebró un concierto de ‘Las Yeguas Soberbias’ y en Almudévar, su alcaldesa entregó el bastón de mando a la Asociación de Amas de Casa .

Los mayores disfrutaron con el concierto. / AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS