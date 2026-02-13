Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SANTA ÁGUEDA EN ALMUDEVAR Y BISCARRUÉS

Las Amas de Casa toman el mando

La Crónica de la Hoya de Huesca

Almudévar/Biscarrués

Almudévar y Biscarrués celebraron Santa Águeda con actos mezcla de tradición y cultura para una jornada festiva y de reconocimiento entre generaciones. En Biscarrués la Asociación de Amas de Casa y Consumidores Virgen de Vallipuerto celebró un concierto de ‘Las Yeguas Soberbias’ y en Almudévar, su alcaldesa entregó el bastón de mando a la Asociación de Amas de Casa .

Los mayores disfrutaron con el concierto.

Los mayores disfrutaron con el concierto. / AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS

