SANTA ÁGUEDA EN ALMUDEVAR Y BISCARRUÉS
Las Amas de Casa toman el mando
La Crónica de la Hoya de Huesca
Almudévar/Biscarrués
Almudévar y Biscarrués celebraron Santa Águeda con actos mezcla de tradición y cultura para una jornada festiva y de reconocimiento entre generaciones. En Biscarrués la Asociación de Amas de Casa y Consumidores Virgen de Vallipuerto celebró un concierto de ‘Las Yeguas Soberbias’ y en Almudévar, su alcaldesa entregó el bastón de mando a la Asociación de Amas de Casa .
