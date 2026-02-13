EL GOBIERNO DE ARAGÓN CONCEDE 240.000 EN SUBVENCIONES
Apuntalan los tres bloques de la plaza de Santa Clara de Huesca
La Crónica de la Hoya de Huesca
Los tres bloques de viviendas de la plaza de Santa Clara de Huesca que fueron desalojados a finales de noviembre del año pasado pr el riesgo de colapso de la estructura ya han sido apuntalados, según constataron la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y el concejal de urbanismo, Iván Rodríguez, junto a personal de la dirección facultativa y de la empresa encargada de ejecutar los trabajos de reparación y rehabilitación.
Orduna recordó que el Ayuntamiento de Huesca ha consignado en los presupuestos municipales de 2026 una partida específica de 333.000 euros destinada a apoyar a los vecinos afectados por el desalojo. Estas ayudas están dirigidas a cubrir gastos derivados de la emergencia, el apuntalamiento y las actuaciones para la rehabilitación de los edificios, y podrán ser ampliadas. Además, se suma la bonificación del 95 % del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para las obras de rehabilitación vinculadas a órdenes municipales de desalojo. Además, el arreglo del bloque 4 costará 350.000 euros, según la primera estimación de la empresa encargada.
Orduna explicó que estos trabajos previos resultan «tremendamente importantes y necesarios» porque permitirán que se presenten los proyectos de rehabilitación en el Ayuntamiento de Huesca, paso previo al inicio de las obras definitivas.
Ayudas para las empresas afectadas
El Gobierno de Aragón ha concedido subvenciones directas por valor de 240.675 euros para las cinco empresas afectadas por los desalojos. Contempla gastos de traslado, maquinaria, pérdidas por interrupción de la actividad.
