Apuntalan los tres bloques de la plaza de Santa Clara de Huesca

Los tres bloques de viviendas de la plaza de Santa Clara de Huesca que fueron desalojados a finales de noviembre del año pasado pr el riesgo de colapso de la estructura ya han sido apuntalados, según constataron la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y el concejal de urbanismo, Iván Rodríguez, junto a personal de la dirección facultativa y de la empresa encargada de ejecutar los trabajos de reparación y rehabilitación.

Orduna recordó que el Ayuntamiento de Huesca ha consignado en los presupuestos municipales de 2026 una partida específica de 333.000 euros destinada a apoyar a los vecinos afectados por el desalojo. Estas ayudas están dirigidas a cubrir gastos derivados de la emergencia, el apuntalamiento y las actuaciones para la rehabilitación de los edificios, y podrán ser ampliadas. Además, se suma la bonificación del 95 % del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para las obras de rehabilitación vinculadas a órdenes municipales de desalojo. Además, el arreglo del bloque 4 costará 350.000 euros, según la primera estimación de la empresa encargada.

Orduna explicó que estos trabajos previos resultan «tremendamente importantes y necesarios» porque permitirán que se presenten los proyectos de rehabilitación en el Ayuntamiento de Huesca, paso previo al inicio de las obras definitivas.