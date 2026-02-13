Arquitectura y construcción de tierra en los Mallos de Riglos

Ayerbe será los próximos 8 y 9 de mayo una de las sedes, junto a Palencia, de la XXIII edición del Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra (Siacot) que traerá a España a cerca de 200 especialistas llegados de 15 países .

El Siacot reúne desde hace más de dos décadas a científicos, expertos, técnicos y otros profesionales vinculados con la arquitectura y la construcción con tierra en un evento que es, al mismo tiempo, un espacio formativo y un encuentro académico en el que se presentan investigaciones científicas y proyectos, así como los principales avances sobre las aportaciones de este tipo de arquitectura.

En su vigésimo tercera edición, el Siacot celebrará los 20 años de la creación de la Red Iberoamericana de Arquitectura y Construcción con Tierra Proterra y regresa a España, tras haber pasado por varias ciudades latinoamericanas como Bogotá, La Paz, Trinidad, Asunción, San Salvador o Valparaíso.

l encuentro tendrá un formato de doble sede en dos territorios rurales en los que la arquitectura en tierra cuenta con un importante legado y en los que, desde hace años, se han puesto en marcha proyectos contemporáneos que tienen en la tierra su materia prima y su elemento más destacado, tal y como ha destacado sus promotores.

Talleres, exposiciones, mesas de debate y comunicaciones científicas vertebrarán la programación de un encuentro impulsado por la Red Iberoamericana Proterra y la Asociación ‘Made in Tierra Spain’.

El Siacot 2026 cuenta con el apoyo de la Diputación de Palencia y el Colegio de Arquitectos de León, así como con la colaboración de la Diputación de Huesca, Rilem (Intenational Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems & Structures), los ayuntamientos de Ayerbe y Paredes de Nava, la Demarcación de Huesca del Colegio de Arquitectos de Aragón y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid (UVA).

La organización ya ha recibido 281 propuestas de 30 países y enmarcadas en cuatro temáticas: materiales, técnicas y sistemas constructivos; registros, análisis e interpretaciones, sitios arqueológicos, paisajes, históricos y actuales; arquitectura, diseño, construcción y conservación y Formación, difusión y legislación.