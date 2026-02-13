FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO
Ayerbe brilla en Fitur
La Crónica de la Hoya de Huesca
La localidad oscense de Ayerbe saldó su presencia en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, con tres premios, el Nacional de Difusión y Gestión del Turismo; el Regional de Pueblo Mágico de Aragón; y el Premio para el Centro de Interpretación Ramón y Cajal como Cuarto Lugar Mágico de España, así como con la presentación del proyecto El latido de un pueblo dedicado a la promoción de las fiestas de Santa Leticia, que se celebran en septiembre.
En el caso del Centro Ramón y Cajal, ha sido reconocido junto a lugares singulares como el Santuario de Covadonga, la Universidad de Salamanca y las Cuevas de Altamira.
Mientras, el Ecosistema Mágico de España amplía su red de lugares mágicos con la que pone el foco en aquellos enclaves capaces de emocionar, conectar con el origen y despertar una experiencia profunda en quienes los visitan.Sitios que merecen ser visitados, vividos y protegidos. Espacios que guardan una historia, una energía y un significado especial. Algunos de ellos marcan el origen de la humanidad, de España o del conocimiento. Otros conectan con la memoria colectiva, la identidad o la espiritualidad del territorio.
Esta iniciativa reconoce espacios que, por su significado simbólico, natural, histórico, artístico o cultural, ofrecen una experiencia diferencial al visitante y contribuyen a preservar la memoria, el legado y los valores del entorno en el que se ubican. No siempre se trata de grandes conjuntos monumentales, sino de enclaves concretos donde la esencia de un territorio se concentra y se expresa de forma singular.
Asimismo, la puesta de largo de las fiestas ayerbenses permitió dar a conocer los gigantes de la localidad, de los que hizo acto de presencia la Chata; además de la comparsa de cabezudos; los toros de fuego; el folclore con la Agrupación Folklórica Santa Leticia; las calderetas y otros actos como el madero enjabonado y la carrera de cintas.
Una treintena de vecinos ataviados con el uniforme oficial de las fiestas (camiseta amarilla, pañoleta azul y pantalón blanco) dieron testimonio del orgullo y cariño con el que se celebran los actos festivos y culturales.
