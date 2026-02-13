El CDAN celebra su vigésimo aniversario y mira al futuro

El Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) se encuentra de celebración por su vigésimo aniversario convertido en un espacio de reflexión sobre las relaciones entre el arte y la naturaleza desde su apertura el 27 de enero de 2006.

Una efeméride cuya conmemoración reunió al director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, la vicepresidenta segunda de la Diputación de Huesca, Celsa Rufas, y la responsable técnica de exposiciones y colecciones del CDAN, Obarra Nagore.

Beulas en el origen

El acto sirvió para dar a conocer la nueva imagen gráfica del centro y las primeras actividades de este año y en él, Olloqui remarcó que el CDAN se ha construido, en primer lugar, a partir de la figura de Beulas, «un pintor de paisajes que eligió ser aragonés», y en segundo, desde la colaboración institucional en el marco del patronato del museo.

El director general recordó que Aragón tiene dos edificios de arquitectos que han sido distinguidos en su trayectoria con un premio Pritzker de arquitectura, el Pabellón Puente de Zaha Hadid, en Zaragoza y el edificio del CDAN de Rafael Moneo.

Dos exposiciones

Los dos edificios mantienen una estrecha relación con la naturaleza, uno «cambia el paisaje urbano de Zaragoza» y en el caso del CDAN «es la joya de la corona del proyecto de arte y naturaleza, su primera pieza».El director sostuvo que el proyecto de arte y naturaleza «le sienta a Aragón y a Huesca como un guante», y valoró que el futuro del CDAN «debe volcarse en ese diálogo cultural de las personas con su medio ambiente».

El CDAN conserva una colección que incluye el legado Beulas, junto con las obras incorporadas a través de su programa de adquisiciones. Por primera vez, esta colección heterogénea se presenta unida bajo un hilo conductor común, el agua.

De este modo, tal y como explicó Obarra Nagore, el centro comienza las actividades de celebración de su aniversario con la inauguración de dos exposiciones paralelas: Agua en las colecciones del CDAN, en la sala 1, y CDAN. Un territorio para el arte, en la sala 2, que presentan un total de 79 piezas.

La exposición Agua en las colecciones del CDAN reúne obras de artistas de distintas generaciones, desde los años 50 a la actualidad, y propone un diálogo abierto entre ellas. Se explora la relación del ser humano con su entorno a través de la pintura, la fotografía, el videoarte y la instalación.

La muestra cumple un doble propósito: por un lado, aporta al diálogo entre arte y naturaleza; por otro, contextualiza obras presentes en la colección del centro.

CDAN, un territorio para el arte repasa la evolución del modelo del jardín del CDAN desde sus inicios en el año 2005, un espacio que se ha utilizado como laboratorio y zona de intervención para los artistas, para trabajos didácticos y proyectos de investigación, un espacio que ha sido taller y lugar experimental, reforzando la alianza entre naturaleza y arte que define la identidad del CDAN.

Nueva imagen gráfica

La nueva imagen gráfica del CDAN ha sido creada por el diseñador Isidro Ferrer, Premio Nacional de Diseño y Premio Nacional de Ilustración. La serie de imágenes de esta campaña propone un diálogo entre arte, naturaleza y ser humano como partes de un mismo sistema interconectado. La figura humana se reduce a un icono esencial, casi anónimo, para recordar que el cuerpo también es un lugar. En su centro germinan formas vegetales y animales ligadas al paisaje, como si la naturaleza encontrara en el interior humano un terreno fértil donde manifestarse.