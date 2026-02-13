PRESENTACIÓN DE LA TEMPORADA EN LA DPH
El Club Ciclista Oscense sale a comerse este 2026
La Crónica de la Hoya de Huesca
El Club Ciclista Oscense presentó recientemente en la sede de la Diputación Provincial de Huesca sus diferentes equipos que suman un centenar de corredores de competición y 60 niños y niñas de las escuelas formativas para un 2026 que espera apasionante con la posibilidad de participar en el Campeonato de España de carretera UCI de Sabiñánigo.
Su masa social, además, no deja de crecer y ya supera los 500 socios gracias sobretodo al amplio proyecto deportivo que ofrecen con salidas cicloturistas cada fin de semana y equipos de competición para todas las edades. El club abarca así las distintas disciplinas, como un ciclocross que les ha llevado recientemente a pruebas de Copa del Mundo como la de la semana pasada en Benidorm (Alicante), la carretera, la BTT o el triatlón. La vicepresidenta Celsa Rufas elogió la labor del club durante más de cuatro décadas y el esfuerzo de la junta directiva, el cuerpo técnico y las familias.
Alberto Ara, presidente del club, destacó la importancia de la formación y de la escuela: «Se ha conseguido llevar a Sariñena y está funcionando muy bien, y nutrirá posteriormente a todos los equipos hasta el sub-23.
- Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
- Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
- El Inter Miami de Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, ya es el club de fútbol más rico de Estados Unidos
- El alud no desalienta a los 350 clientes aislados en Panticosa: “Están animados y disfrutando del balneario y de la nieve”
- Un grupo italiano compra el 70% de la aragonesa Quality Corn, líder en la producción de derivados de maíz
- El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
- Los seis barrios más caros de Aragón están en Zaragoza: en uno los precios superan los 3.000 euros por metro cuadrado
- Alberto Guitián, exjugador del Real Zaragoza: '¿Si me imagino al Zaragoza fuera del fútbol profesional? Más bien lo temo