El Club Ciclista Oscense sale a comerse este 2026

El Club Ciclista Oscense presentó recientemente en la sede de la Diputación Provincial de Huesca sus diferentes equipos que suman un centenar de corredores de competición y 60 niños y niñas de las escuelas formativas para un 2026 que espera apasionante con la posibilidad de participar en el Campeonato de España de carretera UCI de Sabiñánigo.

Uno de los equipos en competición. / CLUB CICLISTA OSCENSE

Su masa social, además, no deja de crecer y ya supera los 500 socios gracias sobretodo al amplio proyecto deportivo que ofrecen con salidas cicloturistas cada fin de semana y equipos de competición para todas las edades. El club abarca así las distintas disciplinas, como un ciclocross que les ha llevado recientemente a pruebas de Copa del Mundo como la de la semana pasada en Benidorm (Alicante), la carretera, la BTT o el triatlón. La vicepresidenta Celsa Rufas elogió la labor del club durante más de cuatro décadas y el esfuerzo de la junta directiva, el cuerpo técnico y las familias.

Alberto Ara, presidente del club, destacó la importancia de la formación y de la escuela: «Se ha conseguido llevar a Sariñena y está funcionando muy bien, y nutrirá posteriormente a todos los equipos hasta el sub-23.