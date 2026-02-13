Declaración de interés para los 80 millones de ’Hysencia’

El Consejo de Gobierno ha declarado recientemente como inversión de interés autonómico el proyecto Hysencia, promovido por Angus Enterprise SL. El mismo prevé una inversión inicial de 78,7 millones de euros, para una planta de generación de hidrógeno renovable de 20 megavatios (MW) mediante electrólisis del agua, con una planta solar fotovoltaica en régimen de autoconsumo. Se ubicará en Plasencia del Monte, en el municipio de La Sotonera, en la Comarca Hoya de Huesca.

La planta fotovoltaica será 47,2 MW de potencia nominal. El proyecto permitirá generar hasta 2.075 toneladas anuales de hidrógeno renovable lo que evitará la emisión de hasta 527.273 toneladas de CO2 durante la vida útil de la planta (30 años), gracias a la sustitución de combustibles fósiles.

Hysencia fue uno de los siete proyectos adjudicatarios de la primera subasta del Banco Europeo del Hidrógeno de entre 132 proyectos que se presentaron. Se estima que el proyecto podría generar un impacto sobre el PIB superior a 130 millones de euros a lo largo de su ciclo constructivo y de operación.

Creación de empleo

En cuanto a la generación de empleo, se prevén 300 puestos de trabajo en su fase de construcción, y 15 empleos durante los 30 años de funcionamiento de la planta. Los empleos indirectos se estima que sumarán otros 630 durante el proyecto, especialmente en el suministro de materias primas y la fabricación de los equipos principales, tales como el electrolizador, los compresores y los tanques de almacenamiento.

El hidrógeno renovable es un vector energético clave para la descarbonización de la energía y del sector del transporte: no genera emisiones de gases de efecto invernadero durante su proceso de generación ni tampoco durante su consumo como combustible, ya que la combustión del hidrógeno únicamente genera vapor de agua.

Consumo de agua

Precisamente, la CHE advierte del «esperable» aumento de la demanda industrial de agua por los proyectos de hidrógeno verde. Así, estima 35 litros de agua para un kilogramo de hidrógeno y en el caso de Hysencia, su demanda de agua será de 0,05 hectómetros cúbicos.