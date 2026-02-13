Declaración de interés para una nueva planta de biogás

El Consejo de Gobierno ha declarado como inversión de interés autonómico el proyecto de construcción de una panta de valorización y generación de biogás en la localidad de Lupiñén. La iniciativa integra un paquete de inversiones de la empresa Biogás Power que impulsa también otras dos plantas en Agón (Campo de Borja) y Bujaraloz (Monegros) mediante una inversión de 70,4 millones de euros.

Un montante que se traducirá en la creación, para las tres plantas, de 210 empleos directos y 60 indirectos en la fase de construcción, y 45 empleos directos y 60 indirectos en la fase de operación. El plazo de construcción se estima en dos años desde la obtención de las licencias y autorizaciones pertinentes.

El proceso se basa en la generación de biogás a través de digestión anaerobia mediante el tratamiento de subproductos orgánicos, y la posterior depuración del biogás para la obtención de biometano. Los sustratos utilizados para la producción del gas renovable será residuos orgánicos de origen ganadero, agrícola y agroalimentarios.

Los productos generados por la actividad de las tres plantas serán biometano y digestato, una enmienda orgánica de gran valor en la agricultura como fuente de nutrientes orgánicos. Esta enmienda será comercializada para su utilización en la agricultura. Cada una de las tres plantas está compuesta por elementos de obra civil, instalaciones industriales y equipamiento técnico, distribuidos en distintas zonas funcionales, con unidad de recepción de materias primas y preparación, unidad de digestión y producción de biogás, purificación de biogás, y separación de las fracciones sólida y líquida del digestato.

Estas instalaciones industriales contarán con infraestructuras auxiliares: acondicionamiento de accesos hasta la planta, tendido eléctrico para abastecimiento energético y ramal de conexión a gasoducto para inyectar el biometano producido a la infraestructura gasista.

Rechazo en Loporzano

Por su parte, la plataforma Loporzano Sin Ganadería Intensiva mantiene su rechazo a la proliferación de grandes granjas de porcino, advierte de lo insostenible de acumular purines y consideran que las plantas de biogás «apuntalan» el crecimiento de un sector «ya sobredimensionado».