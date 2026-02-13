Defienden la TCP de uso civil y militar

La alianza europea de la sociedad civil e iniciativa no gubernamental CorREDores.eu defenderá el próximo 26 de febrero la conveniencia de apostar por la Travesía Central del Pirineo para que sea incluida como infraestructura prioritaria de doble uso en el Mecanismo Conectar Europa 2028–2034, en inglés, Connecting Europe Facility, CEF por sus iniciales.

La petición formal al Parlamento Europeo contempla desarrollar esta infraestructura mediante túnel de baja cota (TCP) como sección transfronteriza prioritaria de doble uso (civil-militar) en el futuro . La petición destaca especialmente el valor estratégico de la TCP como infraestructura de doble uso, plenamente alineada con los objetivos del nuevo CEF y con la política europea de movilidad militar y seguridad y defensa. La TCP, argumentan desde la alianza, permitiría movimientos rápidos y masivos de tropas y material desde el eje Algeciras/Sines–Madrid–Zaragoza hacia Francia y Europa central, diversificando rutas, reduciendo cuellos de botella y reforzando la autonomía estratégica europea.