INVERSIÓN DE 6,53 MILLONES DE EUROS
La DPH mejorará más de 1.800 kilómetros de caminos
La Diputación Provincial de Huesca destinará más de 6,5 millones de euros a la adecuación y mejora de caminos rurales durante 2026, con un objetivo claro: facilitar el trabajo diario de agricultores y ganaderos, mejorar la conectividad entre explotaciones y núcleos de población, y reforzar la competitividad del sector agroalimentario altoaragonés.
«El medio rural necesita hechos, no palabras. Este Plan de Caminos es una herramienta útil, directa y pensada para quienes trabajan la tierra y cuidan el territorio cada día», defendió Claver.
En la primera fase, prácticamente todos los municipios han solicitado financiación para mejorar sus caminos vecinales, confirmando que se trata de una medida necesaria y largamente demandada.
Con la dotación de 2025, se están ejecutando 200 actuaciones. Van a suponer acondicionar aproximadamente 1.000 kilómetros de caminos en toda la provincia. Ahora, con la firma del decreto y la apertura de plazo, se pone en marcha la segunda fase, dotada con otros 3 millones de euros, con la que, como poco, se prevé actuar sobre 800 kilómetros adicionales. Los caminos rurales resultan fundamentales no solo para la agricultura y la ganadería, sino también para el acceso a servicios, la prevención de incidencias y la actividad económica ligada al medio rural.
