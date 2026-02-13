Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reclamaciones fiscalesHistoria calle AlfonsoReal ZaragozaAlberto IzquierdoEdificio CorreosTaxista rapero
instagramlinkedin

INVERSIÓN DE 6,53 MILLONES DE EUROS

La DPH mejorará más de 1.800 kilómetros de caminos

El presidente de la DPH, Isaac Claver y el diputado Álvaro Bescós, acompañan al agricultor Javier Hospital.

El presidente de la DPH, Isaac Claver y el diputado Álvaro Bescós, acompañan al agricultor Javier Hospital. / DPH

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

La Diputación Provincial de Huesca destinará más de 6,5 millones de euros a la adecuación y mejora de caminos rurales durante 2026, con un objetivo claro: facilitar el trabajo diario de agricultores y ganaderos, mejorar la conectividad entre explotaciones y núcleos de población, y reforzar la competitividad del sector agroalimentario altoaragonés.

«El medio rural necesita hechos, no palabras. Este Plan de Caminos es una herramienta útil, directa y pensada para quienes trabajan la tierra y cuidan el territorio cada día», defendió Claver.

En la primera fase, prácticamente todos los municipios han solicitado financiación para mejorar sus caminos vecinales, confirmando que se trata de una medida necesaria y largamente demandada.

Noticias relacionadas

Con la dotación de 2025, se están ejecutando 200 actuaciones. Van a suponer acondicionar aproximadamente 1.000 kilómetros de caminos en toda la provincia. Ahora, con la firma del decreto y la apertura de plazo, se pone en marcha la segunda fase, dotada con otros 3 millones de euros, con la que, como poco, se prevé actuar sobre 800 kilómetros adicionales. Los caminos rurales resultan fundamentales no solo para la agricultura y la ganadería, sino también para el acceso a servicios, la prevención de incidencias y la actividad económica ligada al medio rural.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
  2. Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
  3. El Inter Miami de Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, ya es el club de fútbol más rico de Estados Unidos
  4. El alud no desalienta a los 350 clientes aislados en Panticosa: “Están animados y disfrutando del balneario y de la nieve”
  5. Un grupo italiano compra el 70% de la aragonesa Quality Corn, líder en la producción de derivados de maíz
  6. El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
  7. Los seis barrios más caros de Aragón están en Zaragoza: en uno los precios superan los 3.000 euros por metro cuadrado
  8. Alberto Guitián, exjugador del Real Zaragoza: '¿Si me imagino al Zaragoza fuera del fútbol profesional? Más bien lo temo

Los accidentes laborales mortales bajaron un 7,7% en 2025 pero siguen dejando dos muertos al día en España

Los accidentes laborales mortales bajaron un 7,7% en 2025 pero siguen dejando dos muertos al día en España

Muere Maria Franca Fissolo, la mujer que transformó el imperio Nutella en la mayor fortuna de Italia

Muere Maria Franca Fissolo, la mujer que transformó el imperio Nutella en la mayor fortuna de Italia

Hilary Duff anuncia su primera gira mundial en casi dos décadas

Hilary Duff anuncia su primera gira mundial en casi dos décadas

El festival motero de Zaragoza no se celebrará

Detectan los dos primeros casos de jabalíes con peste porcina fuera de la 'zona cero'

Detectan los dos primeros casos de jabalíes con peste porcina fuera de la 'zona cero'

Las doce razones por las que no funciona el reciclaje de plástico

Las doce razones por las que no funciona el reciclaje de plástico

Real Zaragoza | Ángel, exjugador del Real Zaragoza y uno de sus goleadores históricos , ficha por el Fuenlabrada

Tracking Pixel Contents