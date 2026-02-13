Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIÓCESIS DE HUESCA Y JACA

Encuentro de cara al próximo Sínodo

Reunión de la diócesis con la presencia de Luis Marín.

Reunión de la diócesis con la presencia de Luis Marín. / DIÓCESIS DE HUESCA Y JACA

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

La diócesis de Huesca y Jaca vivió una jornada de unidad y trabajo con la presencia de monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo de los Obispos, invitado por el obispo Pedro Aguado Cuesta. Monseñor Luis Marín de San Martín desarrolló los aspectos fundamentales de la implementación del Sínodo en las diócesis altoaragonesa, la fase actual del proceso sinodal, que desembocará en la celebración de la Asamblea eclesial del próximo mes de octubre de 2028 en Roma.

