Estreno del Ramón y Cajal en Huesca: más grande y eficiente

El nuevo centro de salud Ramón y Cajal de Huesca ya ha abierto sus puertas con una decena de consultas de Medicina Familiar y Comunitaria; otras diez de Enfermería Familiar y Comunitaria y una de Trabajo Social. Unas dotaciones que pueden verse ampliadas en función de la evolución de la población.

La nueva infraestructura sanitaria de la capital oscense, que sustituye al antiguo centro de Perpetuo Socorro, dispone de un espacio luminoso, acogedor, moderno y adaptado a las necesidades actuales de la actividad asistencial. A los servicios que ya presta se le unirán próximamente los de Pediatría, Fisioterapia, Matrona y Salud Mental. Incorpora un área específica de Fisioterapia y nuevos despachos destinados tanto a la coordinación del centro como a la jefatura de admisión. Además, suma un módulo de Salud Mental que incluye varias consultas y una sala destinada a terapias de grupo. También se han habilitado un área de formación, una biblioteca y una sala de juntas, junto con otras mejoras orientadas a facilitar la actividad asistencial y organizativa.

El edificio atenderá a una población de 17.850 personas, de las cuales 2.580 son menores de 14 años. Asiste a los vecinos de los barrios del Perpetuo Socorro, Santo Domingo, San Martín y el Casco Viejo, lo que representa aproximadamente el 30% de la población de Huesca.