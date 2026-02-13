La Hoya de Huesca y Adesho orientan a 700 jóvenes sobre su futuro

La IV Jornada de Orientación Académica y Profesional Oriéntate en la Hoya de Huesca, organizada por la comarca de la Hoya de Huesca y la Asociación para el Desarrollo Rural Comarcal de la Hoya, Adesho, contó con la asistencia de cerca de 700 alumnos de 4º de la ESO de once institutos de la Hoya de Huesca, que se dieron cita en el Palacio de Congresos de la capital oscense.

Una jornada muy bien acogida siempre por los estudiantes oscenses de esa edad, inmersos en una etapa, la del final de la Educación Secundaria Obligatoria, que puede ser determinante para su futuro académico y laboral, marcada en muchos casos por la incertidumbre sobre.

El presidente de Adesho, Miguel Ángel Torres, destacó que se trata de ofrecer la máxima información posible a los estudiantes, que se les brinda a través de charlas de orientadores educativos. Pero para Torres, lo más importante es el contacto directo que pueden mantener con las experiencias de personas que han recorrido ese camino en diversos ámbitos.

Así, se desarrollaron mesas redondas con ponentes formados en ingenierías o medicina en la vía universitaria, hasta otros que se decidieron por el Ejército, por grados de Formación Profesional o emprendedores

«A través de esta jornada, conocen la experiencia de gente que ha pasado por su misma situación, personas que han acabado sus carreras, que en su día tomaron una decisión, que están trabajando y que han elegido unos caminos desde diferentes ámbitos del estudio o la formación», remarcó Torres.

Por su parte, la presidenta de la Comarca Hoya de Huesca, Mónica Soler, trasladó que lo que más preocupaba a los jóvenes era el miedo a equivocarse.

En esa línea, la directora provincial de Educación en Huesca, Mónica Martínez, recomendó «pararse a pensar en lo que se quiere y lo que no».