La Hoya de Huesca brilla en el estand aragonés de Fitur 2026

La oferta turística de Aragón presente en Fitur 2026 mostró la proyección continuada más de 90 piezas audiovisuales distintas entre las que destacaron las propuestas de patrimonio cultural, naturaleza, deportes de aventura y gastronomía , espiritualidad, astroturismo y la oferta de alojamientos y hostelería, la enogastronomía y las experiencias de la provincia de Huesca.

La temática de naturaleza y aventura reunió contenidos como Pirineo y prepirineo, Camino Natural de la Hoya de Huesca y Descenso de navatas de la Hoya de Huesca, Aventura DPH, Cicloturismo de Huesca y Tu Huesca Aventura, además de Sabiñánigo puerto del Pirineo, Bajo Cinca, Sobrarbe, Ribagorza destino sostenible, Panticosa novedades 2026, Aventura DPH, Gran Trail Benasque y Canfranc Trail.

Aragón como destino integral proyectó piezas como Aragón tu reino, Un lugar para vivirlo todo, Aragón con alma, Aragón familia, Aragón pruébalo y verás, Día de San Jorge, The Wave, Mudéjar Aragón, Astroturismo Aragón, Aragón tierra de cultura, Pueblos más bonitos de España, Goya es lo que es por ser aragonés, Aragón abre camino, Aragón pantone y los seis vídeos WOW de Aragón.

El estand mostró la oferta de la comunidad mediante pantallas táctiles, tabletas de información turística, un tótem digital vertical de dos metros y un sistema de proyección holográfica con iconos representativos, además de paisajes sonoros específicos para cada ámbito temático.

Noticias relacionadas

Como elemento diferencial, sumó una propuesta olfativa con aromas vinculados a Aragón que se activaban de forma sincronizada con los contenidos audiovisuales, completando una experiencia sensorial coherente con la narrativa cromática del espacio. A ello se añadió una asistente virtual metahumana en 3D, concebida como guía turística emocional.