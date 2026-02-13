Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huesca, capital del duatlón nacional

Las calles de Huesca se llenarán de deportistas.

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

Unos 400 deportistas se darán cita el domingo 15 de febrero en Huesca para disputar el Campeonato de España de Duatlón Media Distancia 2026, con carreras élite que se emitirán en directo a través de TeleDeporte en RTVE Play. En la previa de las competiciones nacionales, el sábado 14, se disputará también el I Duatlón Escolar Ciudad de Huesca, organizado por la Federación Aragonesa de Triatlón. Además de la José María Escriche, el centro de la ciudad vibrará con el circuito por el Casco. Viejo.

